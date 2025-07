Tommaso Cerno: Europa di lotta e malgoverno

Tommaso Cerno 15 luglio 2025 a

Se invece che continuare a sparare su Donald Trump ci domandassimo come mai si fanno i maglioni a 80 euro e si vendono a tremila, e quei pochi spicci si danno ai cinesi, forse cominceremmo a capire che lo sport nazionale dovrebbe essere non sparare contro l’America ma mettere fine in fretta alla grande bugia sui vantaggi dell’economia globale. Ecco perché penso che Ursula von der Leyen dovrebbe trovare il coraggio di dire al Partito Popolare Europeo che questa Europa bifronte ha bisogno di aprire un tavolo di trattativa con gli Usa e nello stesso tempo trovare una maggioranza solida per sostenere politicamente questo tavolo.

Serve il reato di abuso di popolo

E invece succede ormai molto spesso che la Commissione europea abbia bisogno dei conservatori per fare le scelte che la riallineano al sentimento popolare e alla visione complessiva dell’Occidente, ma poi vada a chiedere il voto a verdi e sinistra per tenere in piedi questo baraccone di lotta e malgoverno che porta il nome di Ursula bis ma che sembra più costruito per tenersi buono Macron, il presidente più in crisi della storia di Francia che per fare gli interessi degli europei.