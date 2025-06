Iran e politica, ci mancava la sinistra pro Khamenei

Tommaso Cerno 16 giugno 2025 a

a

a

Era da un po’ che la sinistra non ripeteva il ritornello: «Meloni riferisca in Parlamento». In fondo stavano impegnati nelle primarie del Pd, altrimenti conosciute come referendum su Jobs Act e cittadinanza. Ma dopo la batosta che spacca in due il Pd e libera a Conte lo spazio per dirsi leader, mentre Landini prova a intestarsi il quorum che fino a ieri definiva fallimentare, ecco che torniamo a bomba. Nel vero senso della parola.

Trump fa paura all'Iran: “Possibile il nostro coinvolgimento nella guerra con Israele”

Perché questa volta la sinistra si è schierata (nella sola ottica anti Meloni) con il peggior terrorista del mondo, l’ayatollah Khamenei, burattinaio dell’orrore islamista, teorico della soluzione finale del Terzo millennio contro lo Stato di Israele. Il regime teocratico più feroce, che mina per il fatto stesso di esistere la natura delle democrazie.

Il vice di Khamenei pronto alla fuga in Russia. Il regime dell'Iran si sgretola subito

Io fortunatamente non faccio la premier, o il premier che woke voglia, perché altrimenti riferirei in Parlamento di essere favorevole all’attacco israelo-americano su Teheran. Che se ha un difetto è che arriva tardi. Meloni non lo dirà perché sa fare il premier.