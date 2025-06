Tommaso Cerno 10 giugno 2025 a

a

a

Che l’esito del referendum sia una batosta per la sinistra lo hanno capito anche i sassi. Che a prendere le botte più forti sia la segretaria del Pd Elly Schlein lo sanno anche i muri. E che con il 30% dell’affluenza siano riusciti anche a spaccare quasi in due i loro elettori significa che se non ci fosse stato il quesito sul liberi tutti a clandestini e migranti è probabile che alle urne non ci sarebbe andato nemmeno quel risicato 30%. Non posso credere che il Pd non abbia coscienza di queste cose. Non foss’altro perché i suoi stessi dirigenti hanno alzato il tiro sulla classe dirigente che circonda Schlein chiedendo cui prodest?

Referendum flop, rivolta contro Schlein: "Ora cambiare". Ma lei nega la sconfitta

Resta una sola domanda politica: chi ha incastrato Elly Rabbit? Ovvero, vivono ancora sulla Terra e questo era un tranello scientifico contro Schlein? Oppure vivono davvero su Marte, vedono fascisti dappertutto, e non si sono resi conto che si stavano facendo il famoso dispetto alla moglie? Scommetto sulla prima ipotesi. Il Pd è facile alle congiure. E dire che avrebbero preso i voti di Giorgia Meloni fa capire che la botta è stata forte.