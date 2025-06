I soliti Bonelli che attaccano i giornali

Tommaso Cerno 01 giugno 2025 a

Invece che limitarsi alla solidarietà a Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi dopo i post che augurano ai figli la stessa morte della giovane Martina di Afragola, al solito Bonelli la tira in tribuna. E attacca Il Tempo, che ha reso pubblico il caso. Ci accusa per una nostra prima pagina in cui denunciavamo, già il 7 ottobre, la vicinanza della sinistra italiana non ai palestinesi ma a Hamas, regime ter- roristico. Una vicinanza oggi evidente a tutti.

Non solo non mi scuso (né con lui né con i mondi che da mesi cercano di intimidirci) ma la rifarei identica. Se all’epoca sembra- va strana, era preveggente: la piazza violenta dei Pro Pal, contro lo Stato e le forze di polizia, l’antisemitismo, è figlia proprio dell’appoggio ideale che la sinistra italiana sta dando ai terroristi, con l’aiuto di centri sociali e schifezza varia. Aggiungo che su quella prima pagina c’era la faccia di leader di partito, che ogni giorno parlano agli italiani e che hanno scelto di essere al centro della scena pubblica. Paragonare la legittima critica anche aspra di un giornale anche libero all’augurio di morte a una bambina innocente mi fa capire che la difesa dei bambini di Gaza che una certa sinistra fa è pura retorica.