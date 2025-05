Bonelli attacca Il Tempo, Cerno: intimidazioni ogni giorno. La copertina contro la sinistra? La rifarei anche domani

31 maggio 2025

Mentre la politica esprime solidarietà a Giorgia Meloni per il post choc con cui un dipendente del MIUR ha auspicato alla figlia la stessa sorte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, per il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, il problema è Il Tempo. "Il 7 ottobre 2024, il quotidiano il Tempo, che oggi denuncia il macabro e ripugnante post, mise in prima pagina una foto segnaletica dei leader di Pd, M5S e Avs, compresa la mia, indicandoci come complici dell’attentato terroristico del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas", ha dichiarato in una nota, ponendo l'accento sull'importanza di quelle parole di condanna che la sinistra stessa spesso dimentica di pronunciare. Una copertina e una denuncia, quelle dello scorso 7 ottobre, che il direttore Tommaso Cerno rivendica: "Bonelli decide di prendersela con chi denuncia. Tutte queste chiacchiere sulla libertà di stampa e poi si censurano i giornalisti, come è successo a me. Abbiamo messo in prima pagina il centrosinistra, che di fatto ha portato l'Italia a dividersi e a quelle piazze che vogliono il califfato islamico e la fine degli ebrei".