Russia-Ucraina, l'Europa impari la lezione

Tommaso Cerno 12 maggio 2025

In Italia diranno: le prove di tregua sono merito di Macron e Starmer, al tavolo dei volenterosi non c’era Meloni (in collegamento), l’invaso e l’invasore e tutto il bla bla che sentiamo da anni mentre la gente moriva e la guerra diventava ogni giorno più assurda. Ma se è rimasto in questo Paese un po’ di buon senso, ci dice che le cose non sono andate così. E che solo adesso cominciamo a capire che l’America è tornata e che Trump, pur con i suoi modi stravaganti e a volte folli, è l’unico leader mondiale che davvero ha provato a percorrere la via della pace tra Ucraina e Russia. Non l’hanno aiutato i volenterosi d’Oltralpe né i gufi di casa nostra. Dai dazi al dialogo con Putin l’unico governo che ha cercato davvero di aprire un dialogo e capire cosa stava succedendo è quello italiano. A Giorgia Meloni si è accodata Ursula. Mentre intorno c’erano solo schiamazzi. Poi la foto a San Pietro che ha fermato per un attimo il mondo. Il grido di pace del nuovo Papa americano Leone. E adesso, all’improvviso, l’ipotesi impossibile: un dialogo tra Zelensky e Putin.