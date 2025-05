Conclave, Tommaso Cerno: Spirito Santo cercasi

Tommaso Cerno 05 maggio 2025 a

I cattolici aspettano il nuovo Papa. E il primo Conclave social, davvero planetario, è alla ricerca dello Spirito Santo. Che come sempre è stato per chi crede nella Sistina si manifesta e indica il nome migliore per Santa Romana Chiesa. Chiunque sia. E per chi non crede mette fine a questo ginepraio di notizie, smentite, accuse, veline che ogni volta circondano il Sacro Collegio proprio perché, anche se siamo ormai un Occidente senza Dio e secolarizzato, alla fine ci teniamo a quell’uomo vestito di bianco.

É un pezzo della nostra storia che non si cancella vietando i presepi, appropriandosi delle frasi che fanno comodo per schierare un pontefice a destra o sinistra come succede in Italia. C’è da dire però che se nelle congregazioni stanno davvero parlando del futuro della Chiesa, l’augurio è che si esca dalla Sistina con un nome e con un punto che chiuda il lungo scandalo che ha segnato la gestione delle finanze ecclesiastiche sotto il pontificato di Francesco. Finché non succederà è del tutto inutile parlare di «veleni».