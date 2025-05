Conclave, "carboidrati, liquidi e verdure": qual è la dieta ideale per i cardinali

04 maggio 2025 a

Fino alla fumata bianca e alla proclamazione del nuovo Papa, i 133 cardinali blindati nella Cappella Sistina dovranno rispettare un'alimentazione sana e bilanciata. Nessuna carbonara o amatriciana, ma una buona quantità di carboidrati. Poi cibi liquidi o simil liquidi, verdure di stagione e centrifughe ricche di frutta e verdure. A Casa Santa Marta, dove risiederanno fino all'Habemus papam, i porporati elettori - oltre a riposare- consumeranno i pranzi e le cene. Personale laico, chiamato a prestare giuramento di riservatezza e ad avere contatti limitati con i cardinali conclavisti, preparerà per loro pranzi e cene con un menù sobrio.

"Una condizione molto stanziale con molta tensione e poco movimento - osserva all'Adnkronos Giorgio Calabrese, nutrizionista - consiglia di limitare i cibi che possono essere ricchi di grassi e che creano più accumulo di quello che dovrebbero a causa dello scarso movimento. L'ideale è quindi optare per cibi simil liquidi e alternare centrifugati ed estratti ricchi di frutta e verdura in modo tale da incamerare molti minerali, molte vitamine poche calorie e niente grassi". I carboidrati "serviranno moltissimo perché danno quell'energia necessaria a pranzo, a cena ma anche a colazione, magari con buon latte parzialmente scremato e con prodotti tipo pane tostato o fette biscottate con un po' di miele e marmellata", ha spiegato il nutrizionista.

In questo modo, ha specificato l'esperto, si garantisce ai porporati una "reattività emotiva che sia ben compensata senza andare in chetosi" e, quindi, la capacità di dibattere con costanza. Consigliatissima è la frutta fresca. Il motivo? "Per avere un cervello reattivo, ma non appesantito", ha assicurato Calabrese. I cardinali del nord Europa preferirebbero forse bacon e uova, ma questi alimenti non sono ideali. Niente superalcolici, consentito solo un po' di vino. I cardinali "dovranno idratarsi con acqua", ha aggiunto.