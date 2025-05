Cerno: meglio il Papa stelle e strisce che stella rossa

Tommaso Cerno 04 maggio 2025 a

C’era da scommetterci. Il primo Conclave social che fra veline e veleni, bugie e preghiere fa impallidire Dan Brown capita perfino di sentire la sinistra italiana, che del caos della Chiesa americana non conosce un’acca, prendersela col solito Donald Trump per il fotomontaggio in veste pontificia sui social. La stessa sinistra che pochi giorni fa, fra insulti antisemiti e pateravegloria dell’ateismo che spiega il cristianesimo a Sua Santità, ha usato - e stavolta letteralmente - l’immagine di Papa Francesco ancora nella bara aperta per sfilare insieme ai pro Pal e ai centri sociali nelle piazze italiane spiegando che tutto il mondo è fascista e che Santa Romana Chiesa vota Pd e Avs. La più grande cialtronata che si poteva immaginare soprattutto dalla componente gender, paladina dell’utero in affitto, nemica del presepe e via discutendo. Quindi a noi sani laici e liberali agnostici di questo Paese lasciateci dire che fra chi tira la sottana al Papa preferiamo le stelle e strisce degli Stati Uniti alla stella rossa sovietica o titina che abbiamo visto ricomparire poche ore fa, stavolta con la scusa del primo.