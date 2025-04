Cerno: la gran risata di Papa Francesco in Paradiso

Tommaso Cerno 24 aprile 2025 a

Papa Francesco si sarebbe fatto una delle sue risate, quell’umorismo a volte cinico che ha consigliato a Giorgia Meloni di non dimenticare mai. Una risata sentendo Elly Schlein alzarsi in Parlamento a fare una lezioncina da quattro soldi di catechismo non si capisce bene a quale titolo e perché. Sentire la sinistra abortista, favorevole all’utero in affitto, promotrice del gender nelle scuole, in prima linea per la cancellazione di mamma e papà dalla storia della cultura occidentale non per se stessa o per chi ha voglia di tutto ciò (io no) ma obbligando il resto del mondo ad uniformarsi a questa subcultura woke, parlare a nome del romano pontefice fa sganasciare dalle risate.

Lezione di cristianesimo woke della Schlein alla Camera: ci mancava sta Papessa

A bara ancora aperta l’utilizzo della sede vacante e di quattro frasi estrapolate dal messaggio apostolico del Capo della Chiesa cattolica per rivenderle come slogan della sinistra meriterebbe un girone dantesco a se stante. Non è simonia perché i simboli sacri della repubblica questo Pd li ha già trasformati da tempo in opuscoli di partito, non è eresia perché era evidente che Elly non sapeva di cosa stesse parlando.