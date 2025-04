Paesi sicuri, e ora diranno Camerata von der Leyen

Tommaso Cerno 17 aprile 2025 a

Ci hanno fatto una testa tanta che il governo dei manganelli, della fascisteria, del solito disco rotto delle grandi occasioni della sinistra aveva forzato le regole europee, deportato della povera gente non si sa bene dove, scatenando la magistratura come arma di opposizione per far credere agli italiani che le politiche di contrasto all’immigrazione clandestina erano fallimentari. Ci avevano perfino detto che l’Egitto, dove un milione di italiani vanno in vacanza con le terga al sole, è un Paese insicuro.

Migranti, nuove regole della Commissione Ue. Meloni: "Bene la lista dei Paesi sicuri"

E che in pratica dal Bangladesh potevano arrivare serenamente milioni di persone e prendere dimora qui da noi perché esiste una legge suprema della sinistra che spiega al mondo che gli altri hanno sempre torto e loro ragione. Adesso che l’Europa ha copiato il modello italiano, inserito Egitto, Bangladesh e Tunisia nei Paesi sicuri, approvato il modello Albania, sono in attesa di vedere gli striscioni di Elly Schlein, che con i socialisti europei e i verdi sostengono Ursula in Europa (a differenza di Meloni) chiamarla camerata von der Leyen e gridare al fascismo della loro stessa maggioranza.