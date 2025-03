Ucraina, l'improvvida decisione di Zelensky. Ora l'Occidente deve recuperare la Russia

Roberto Arditti 03 marzo 2025 a

a

a

L’improvvida decisione di Volodymyr Zelensky di fingere di non sapere che Donald Trump non è Joe Biden ha prodotto un risultato a tutto svantaggio della causa ucraina, cioè segnare un punto a favore di Vladimir Putin. Comunque la si pensi in Europa infatti, occorre convincersi che il mondo è grande: quindi conta quel che pensano Londra, Parigi o Roma, ma conta assai anche il punto di vista dei governanti a Riyad, New Delhi o Ankara, tanto per fare alcuni esempi illustri. E siccome in giro per il mondo ci sono quasi esclusivamente tifosi del “potere assoluto”, la loro tendenza è sempre a semplificare, quindi la mettono così: il capo delle Forze Armate più potenti del mondo (Trump) si è stufato di Zelensky, noi non possiamo fare a meno di interloquire con Trump, quindi d’ora in poi ci importerà meno di Zelensky (al di là delle carinerie diplomatiche). Chi non coglie questo, rischia di giocare a dama mentre la partita è diventata a scacchi, cioè esattamente il rischio che corre il summit voluto da Starmer a Londra.

Pure l'Eliseo s'è rotto i Macroni

Smettiamola di ragionare da bambini capricciosi, qui nella Vecchia Europa. L’Ucraina l’abbiamo salvata (al 75 %) noi con gli americani: non è la perfezione ma è tanta roba. Zelensky è vivo perché noi e gli americani l’abbiamo supportato (e abbiamo fatto bene). Da qui a dire che l’Ucraina è l’ombelico del mondo però c’è una bella differenza. Ad esempio è necessario mettere in discussione l’asse Russia/Cina, potenzialmente nocivo per l’intero Occidente. Ma per farlo occorre recuperare un qualche rapporto con Mosca anche in base ad un semplice confronto storico: se quel canale era aperto con l'Unione Sovietica (orrenda dittatura) non si capisce perché dovrebbe essere escluso con la pseudo-democrazia violenta di Putin. Vorrei ricordare agli smemorati dall’aperitivo facile che proprio Putin invade militarmente (anche se le divise non erano quelle russe) la Crimea nel febbraio del 2014, ma per ragioni (comprensibili) di “realpolitik” lo riceviamo (noi italiani, Matteo Renzi capo del governo) con tutti gli onori a Milano per Expo 2015.

Meloni mUSA di Zelensky: è lei a gestire i passaggi verso la pace in Ucraina

Approfittiamo dunque del primo fallimento militare russo (Kiev doveva capitolare in una settimana, con Zelensky morto o in esilio, ma meglio morto) per riannodare i fili di un rapporto (acquistando anche un po’ di gas, ma mai come prima, sia chiaro), ben sapendo cos’è la Russia di Putin. Mettiamo l’interesse dell’Occidente al centro dell’agenda, prima che sia troppo tardi. Questa, d’altronde, è l’unica speranza o meglio la strada obbligatoria.