Terrorismo, non so Allah: noi siamo stufi degli islamisti

Tommaso Cerno 23 febbraio 2025 a

Non so cosa ne pensi Allah, ma noi europei democratici ci siamo rotti le scatole che in suo nome ammazzino gli innocenti. Da queste parti li chiamano lupi solitari, ma sono solo delinquenti, terroristi e assassini che abbiamo fatto entrare con la scusa dell’integrazione, ci sono costati un sacco di soldi e ce li troviamo col coltello in mano quando va bene.

Francia, torna l'islamismo. L'algerino di Mulhouse era schedato come terrorista

Non so nè mi interessa se l’ennesimo attentato islamista perpetrato da uno entrato in Europa clandestinamente, salvato dai meandri della nostra legge fatta male e della nostra libertà posticcia, finito a predicare orrore in qualche moschea clandestina come lui, aumenterà o diminuirà il voto di destra o sinistra alle elezioni tedesche di oggi.

Attacco con coltello a Mulhouse, un morto e due feriti. L'aggressore ha gridato "Allah akbar"

Quello che so è che chi ha progettato questo modello di società deve levarsi dai palazzi del potere, ammettere di aver creato il più grande disastro del nuovo millennio e lasciare che prevalga chi oggi chiede di interrompere in maniera brusca e immediata questo tipo di integrazione finta. E non venite a parlarmi di singoli casi o di islamismo moderato perché un terrorista fa schifo, ma l’ipocrisia di chi lo giustifica ne fa di più.