Francia, torna l'islamismo. L'algerino di Mulhouse era schedato come terrorista

Scatta, per l'ennesima volta, l'allarme islamismo in Europa. Dopo Berlino, dove un siriano ha ferito gravemente un turista spagnolo nei pressi del monumento dell'Olocausto, è stato oggi il turno di Mulhouse, nella Francia orientale, dove un uomo ha organizzato e messo in atto un attacco con coltello, uccidendo una persona e ferendone diverse. L'uomo, che ha aggredito alcuni passanti vicino a un mercato al grido di "Allah Akbar", sarebbe un algerino di 38 anni, già schedato come terrorista. Stando a quanto si apprende, infatti, l'aggressore era stato precedentemente condannato per istigazione al terrorismo, rilasciato a giugno da un centro di detenzione amministrativa dopo 180 giorni e da allora si trovava agli arresti domiciliari sotto sorveglianza giudiziaria.

A rivelarlo a Le Parisien è stata una fonte vicina al caso. L’Algeria, il suo Paese d’origine, non gli avrebbe rilasciato alcun lasciapassare consolare. L’attacco è avvenuto poco dopo che il 37enne si è rifiutato di firmare l’ordinanza di sorveglianza giudiziaria presso la stazione di polizia di Mulhouse. La procura nazionale antiterrorismo francese ha annunciato in una nota l’apertura di un’inchiesta sui fatti che hanno scosso la Francia e il mondo tutto nel tardo pomeriggio di oggi. Il sindaco di Mulhouse, Michele Lutz, ha spiegato su Facebook che la "pista del terrorismo sembra essere privilegiata al momento" dagli inquirenti. Intanto, in città è atteso l’arrivo del ministro dell’Interno francese, Bruno Retailleau.