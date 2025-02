La sinistra che infoiba il Ricordo

Tommaso Cerno 08 febbraio 2025 a

a

a

Chi come me è nato sul confine orientale, a dieci chilometri dal comunismo titino, aveva aspettato decenni per la Giornata del Ricordo. A differenza della Memoria, che è collettiva per definizione, il Ricordo è lo sforzo di portare verso il cuore, con fatica, qualcosa che non deve essere dimenticato. La strage comunista delle foibe e l’esodo istriano-dalmata hanno faticato più di tutti per trovare il loro posto, sacrosanto, vicino al cuore della Repubblica. Quando Cossiga andò a Basovizza da capo di Stato, da solo, senza fregi nè onori, iniziò un disgelo che il Parlamento sembrava avere completato nel 2004, istituendo la Giornata del Ricordo.

"Foibe colpa dei fascisti", l'ultima follia ideologica: così l'Anpi stravolge la storia

Ma oggi, quando il Paese dovrebbe essere unito, una sinistra accecata dall’odio dell’altro, un Anpi senza più un vero partigiano vivo, orde di falsi studenti spinti da centri sociali e roba simile uccidono per la seconda volta quegli innocenti nel nome di una Costituzione che non solo ignorano ma offendono. Non solo Roberto Menia, fautore di quella legge, ha il diritto, anzi il dovere, di testimoniare quel dramma ai più giovani, ma l’intera Repubblica deve riprendere il proprio ruolo di pacificazione censurando la violenza con cui per ragioni di bottega e di bassa macelleria politica contro Giorgia Meloni si vuole infoibare di nuovo, sotto terra, lontano dagli occhi, il dramma celato di quel massacro.