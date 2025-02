L'Anpi stravolge la storia: "Foibe colpa dei fascisti". Menia: negazionismo inaccettabile

Christian Campigli 06 febbraio 2025 a

Puntuali con l’arrivo di febbraio giungono le vergognose prese di distanza della sinistra nostrana da una delle più feroci tragedie occorse al nostro popolo: le Foibe. Come da tradizione, a dar via alle oscene danze è l’Anpi, che proprio non vuole ammette le responsabilità della rive gauche della politica italiana. «In base a una presunta verità politica dichiarata come assoluta e incontestabile si sono rimosse dal dibattito pubblico due circostanze storiche che hanno segnato in modo determinante la vicenda dell’attuale confine italo -sloveno. La prima è il cosiddetto fascismo di confine che, nel 1919 e negli anni successivi, insanguinò quelle terre con distruzioni, violenze e omicidi nei confronti in particolare delle minoranze slave (sloveni e croati) oltre che degli oppositori politici del fascismo nascente».

L’Anpi, poi continua: «La seconda circostanza è l’invasione italiana di territori della ex Jugoslavia iniziata nell’aprile 1941, assieme all’invasione tedesca e ungherese. Per queste ragioni l’Anpi fa appello affinché quest’anno si avvii da parte delle istituzioni e delle forze politiche un’operazione di verità e di giustizia, nello spirito di un riconoscimento, seppur tardivo, delle responsabilità dal fascismo italiano. Lo si deve al popolo italiano, al popolo sloveno, al popolo croato».

Una chiave di lettura inaccettabile, che ha suscitato indignazione da parte del senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, padre della legge istitutiva del Giorno del Ricordo: «Con una certa stanchezza, da anni, sono costretto a sentire le tesi negazioniste del sedicente storico Eric Gobetti (famoso per i suoi pellegrinaggi al monumento del maresciallo Tito) a proposito delle foibe e della nostra tragedia di esuli istriani, fiumani e dalmati. Un falsificatore della storia di professione e non sorprende che sia ospitato sulle pagine del periodico ufficiale dell’Anpi, Patria indipendente, organizzazione che sempre più si distingue per le sue posizioni negazioniste o giustificazioniste.

Nei giorni scorsi l’Anpi si è opposta al monumento che a Cividale del Friuli ricorderà Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile, violentata ed infoibata. Faccio fatica a capire per quale motivo e con quali titoli questa associazione continui ad essere oggi finanziata dallo Stato. Per averlo dichiarato in Parlamento, mi trovo ora citato in giudizio dal presidente dell’Anpi per danni. Ma ovviamente non cambio idea». Per la prima volta il Parlamento Europeo, a Strasburgo, ospiterà una mostra dedicata alle Foibe, che verrà inaugurata lunedì prossimo alle 18.