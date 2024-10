Esclusivo, la mail choc del magistrato: "Meloni più pericolosa di Berlusconi. Compatti per porre rimedio"

Rita Cavallaro 20 ottobre 2024 a

a

a

«Bisogna porre rimedio». Giorgia Meloni è diventata il nemico numero uno delle toghe rosse. In fibrillazione perché stavolta, davanti, non hanno Silvio Berlusconi, da colpire a suon di inchieste giudiziarie per qualche scheletro nell’armadio. Meloni non ne ha, non è ricattabile, come ha più volte sostenuto lei stessa, e quindi è troppo pericolosa, un ostacolo difficile da abbattere.

È questo il contenuto della mail choc scambiata ieri tra esponenti di Magistratura Democratica, il braccio armato di quella sinistra che non sa vincere le elezioni e tenta di sovvertire l’ordine democratico al colpi di mannaia giudiziaria, e l’Anm, l'associazione nazionale magistrati che fa le barricate contro la riforma della giustizia. A scrivere la mail, alle 18.32 di ieri, a una nutrita mailing list di giudici schierati, è il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, una delle voci più autorevoli della corrente dem della magistratura. L’oggetto è tutto un programma, il manifesto di quell’opposizione politica annunciata e messa in atto dalla giudice Silvia Albano, la presidente di Md che ha ordinato di riportare in Italia i dodici migranti trasferiti nel centro di permanenza...