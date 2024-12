Cerno: i ribelli in Siria per me sono soltanto tagliagole

Tommaso Cerno 10 dicembre 2024 a

Ci mancavano solo i tagliagole buoni. Al Qaeda, l’orrore che ha cambiato il Terzo Millennio, che finge di redimersi. L’Islam nella sua dimensione più terrificante che, forte della tradizionale ipocrisia dell’Occidente, riprova a fregarci perché a qualcuno adesso fa comodo che la caduta del regime di Assad in Siria venga letta come un colpo alla Russia di Putin. Siamo di fronte al terrorismo più lontano dai principi democratici e liberali che abbiamo mai conosciuto, fra l’altro sulla nostra pelle. Si sono fatti esplodere nei nostri aeroporti, hanno travolto le famiglie nei mercatini di Natale, hanno massacrato ragazze e ragazzi che ascoltavano musica al Bataclan. Non importa a nessuno chi ci guadagni e cosa significhi per la geopolitica e i suoi cantori il passaggio da un regime a un altro.

Ma piuttosto colpisce che le democrazie europee rimangano ambigue perché non sanno più distinguere il Bene dal Male, riportando tutto a una surreale dialettica interna fra destra e sinistra, conservatori e progressisti, ricchi e poveri. Fino a utilizzare anche un veleno come l’islamismo estremo quale ingrediente dell’ultima trovata retorica per dirci che qualcuno ha vinto.