Siria, al-Jolani sceglie il nuovo primo ministro per il "governo di salvezza"

L’ex capo del Governo di salvezza a Idlib, quella che era la roccaforte dei ribelli, Mohammed al-Bashir, sarà il nuovo primo ministro del governo che gestirà la transizione in Siria. Lo ha riferito al-Jazeera all’indomani della presa di Damasco da parte delle fazioni armate da Hayat Tahrir al-Sham e del rovesciamento del regime di Bashar al-Assad. Al-Bashir, precisa l’emittente, riceverà l’incarico di formare un nuovo governo. Nato nella provincia di Idlib nel 1983, il futuro primo ministro ha conseguito una laurea in ingegneria elettronica all’Università di Aleppo (2007) e una laurea in Diritto islamico presso l’Università di Idlib (2021) prima di guidare il Governo di salvezza nel 2022. A sceglierlo è stato direttamente il leader dei ribelli al-Jolani, per quello che è stato denominato ’governo di salvezza siriano’. Il nome di al-Bashir è stato deciso dopo un incontro tra al-Jolani, che ora si fa chiamare con il suo nome di battesimo Ahmed Al-Sharaa, e il primo ministro uscente del regime Muhammad Al-Jalali.