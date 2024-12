Cerno: lancio un Sos dai bassifondi del giornalismo

Tommaso Cerno 05 dicembre 2024 a

Non so se riuscite a sentirmi, perché scrivo da quaggiù, dai bassifondi della comunicazione, come ha definito il nostro giornale un procuratore di Magistratura democratica. Ebbene, quaggiù vi stiamo raccontando da settimane cosa succede davvero dietro le quinte dei processi, dove una minoranza di magistrati che fanno politica con le sentenze cercano di indirizzare le decisioni dei tribunali. Eravamo partiti con una mail che definiva la premier Giorgia Meloni «pericolosa», passando per giudizi personali sempre da parte di toghe chiamate a decidere sulla permanenza dei clandestini in Italia.

ESCLUSIVO - "Meloni più pericolosa del Cav. Dobbiamo porre rimedio". La mail choc della toga rossa

Adesso non abbiamo più bisogno di raccontare nulla, perché sono gli stessi magistrati a parlare nelle intercettazioni raccolte da loro colleghi. Il caso del sindaco Mimmo Lucano, oggi europarlamentare di Avs, e della condanna poi alleggerita lungo i sentieri dei tre gradi di giudizio, ci mostra come la corrente di Magistratura democratica espliciti l’interessamento diretto delle proprie toghe all’esito di quel processo, spiegandoci che i giudici più rappresentativi siano intervenuti per cambiare la sentenza. Per ora dai bassifondi della comunicazione è tutto.