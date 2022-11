La vita da single? È un salasso per il portafogli

Santi Bailor 11 novembre 2022 a

a

a

La vita da single è diventata costosissima, altro che bagordi e notti di divertimenti sino all'alba. Sarà colpa del caro bollette, dell'inflazione che galoppa odi chissà cos'altro ma secondo un'analisi della Coldiretti chi vive da solo (o da sola) va incontro ad un costo pro capite più alto in media del 90 percento rispetto a quello pro capite di un componente d'una famiglia tipo, composta da tre persone. Insomma, esser single oggi sembra diventato quasi un lusso eppure, nonostante il salasso economico, in Italia le famiglie unipersonali sono circa un terzo del totale. Una crescita esponenziale avvenuta nel corso degli anni visto che nel 1971, mezzo secolo e passa fa, erano poco più del 12%.

Eco-vandalismo sulle opere d'arte, ora intervenga l'Ue

Nei conti fatti dalla Coldiretti su quanto costi essere single in Italia un dato colpisce più degli altri, ed è quello relativo alla spesa media per alimentari e bevande. Per un single è di 298 euro al mese, superiore del 58% alla spesa media di ogni singolo componente di una famiglia tipo di 3 persone, dove gli esborsi si fermano a 189 euro. Dati questi che sfatano un luogo comune diffuso da tempo in Italia e in parte colpevole della crisi demografica nazionale che il nostro Paese sta attraversando: farei figli costa. Anche essere single costa e oggi, 11 novembre in numeri 11/11, in pratica il trionfo dell'uno, del singolo - che è pure il single day (ricorrenza che ha origini cinesi) sarebbe il caso di rifletterci su. In fretta, prima che spariscano gli italiani e le italiane causa nascite zero.