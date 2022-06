Beppe Grillo si consola con il piccolo utile del suo mattone

Andrea Giacobino 16 giugno 2022 a

a

a

Solo un piccolo utile per il piccolo impero di mattoni di Beppe Grillo. La sua Gestimar, infatti, ha chiuso il 2021 con un profitto di 14mila 826 euro che riportato a nuovo ha lasciato non coperte perdite pregresse per oltre 80mila euro. La società, che da anni ha in portafoglio proprietà a Marinella Golfo Aranci e Porto Cervo in Sardegna, oltre a una serie di uffici a Genova e Nervi e a multiproprietà in Valtournanche, lo scorso anno ha incassato 54mila euro dagli affitti rispetto ai 63mila euro dell’esercizio precedente.

Accusato di violenza sessuale, al via il processo al figlio di Beppe Grillo

Anno su anno il valore del patrimonio immobiliare di Grillo è sceso da 449mila a 351mila euro e Gestimar ha debiti per 132mila euro, tutti verso il socio Grillo, finanziamenti, come scrive la nota integrativa, «concessi in anni passati al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria». Lo scorso anno Andrea Grillo ha venduto al fratello Giuseppe l’1% della società, consentendo così al fondatore del M5s di salire al 100% del capitale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.