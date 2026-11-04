Djokovic si ferma a Parigi, sfuma il sogno Atp Finals. Chi sarà presente a Torino

Novak Djokovic si ferma ancora. Al Masters 1000 di Parigi, il campione serbo si è arreso in tre set contro Rinky Hijkata - col punteggio di 6/2, 3/6, 3/6 - mettendo dunque fine al possibile ritorno alle Atp Finals di Torino.
Alla Inalpi Arena si qualifica invece per la prima volta Arthur Fils - reduce da una grande stagione e la vittoria al Masters 1000 di Cincinnati - che diventa così il sesto qualificato dopo Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev e Flavio Cobolli.
Mancano ancora due nomi all’appello per il torneo che inizierà il 15 novembre e che quest’anno vedrà anche la grande assenza del già due volte vincitore Jannik Sinner.