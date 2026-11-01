Jack Nicholson, come sta davvero: Michael Douglas rompe il silenzio sull’attore

Rompe il silenzio

Da diversi anni conduce una vita lontana dai riflettori e dalle apparizioni pubbliche

Michael Douglas offre un aggiornamento sulle condizioni di salute Jack Nicholson, 89 anni, il tre volte premio Oscar che da diversi anni conduce una vita lontana dai riflettori e dalle apparizioni pubbliche. L’attore statunitense, 82 anni, impegnato nella promozione della sua autobiografia ‘One Helluva Ride’ (tradotta in italiano con il titolo ‘Una vita pazzesca’, che arriverà nelle librerie italiane il 3 novembre pubblicata da La nave di Teseo) ha parlato del collega durante un incontro a Swansea, nel Regno Unito. Rispondendo a una domanda sul loro rapporto, Douglas ha raccontato che avrebbe desiderato condividere con Nicholson un’esperienza sul set. «Mi sarebbe piaciuto recitare con Jack», ha dichiarato, come riportato dal quotidiano britannico ‘The Independent’. «Non lavora più. Sta bene. È scomparso dalla scena pubblica, questo lo so». Douglas ha poi voluto rassicurare sulle condizioni dell’amico, precisando di continuare a incontrarlo: «Lo vedo ancora, ma sta bene. Se ne sta nei dintorni di casa sua e passeggia in pantofole». Una scelta di vita che l’interprete di ‘Basic Instinct’ e ‘Wall Street’ comprende e rispetta. «Succede. Se lo merita. Capisco la sua decisione. È qualche anno più grande di me, ma lo capisco», ha aggiunto. Le parole di Douglas rappresentano una rara testimonianza diretta sulla vita privata di Nicholson, protagonista di alcuni dei più celebri film della storia del cinema e vincitore dell’Oscar per ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’, ‘Qualcosa è cambiato’ e ‘Voglia di tenerezza’. Negli ultimi anni l’attore ha progressivamente ridotto le proprie apparizioni pubbliche, alimentando la curiosità dei fan sulle sue condizioni e sulla sua quotidianità.