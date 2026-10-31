Garlasco, il generale Lago rompe il silenzio e difende il Ris. “Lo rifarei”, tutta la verità

delitto poggi

Per quindici anni è stato comandante del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri e ora parla a Quarto Grado

Per settimane è rimasto in silenzio, mentre sul Ris di Parma si addensavano sospetti, verbali e ricostruzioni. Ora il generale Giampietro Lago, per quindici anni comandante del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, ha deciso di parlare. Lo ha fatto in esclusiva a “Quarto Grado”, su Rete 4, e il senso del suo intervento sta tutto in una difesa netta degli uomini che hanno lavorato sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Al centro ci sono le analisi sul Dna rilevato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi: un esito positivo e due tracciati negativi che, secondo la difesa di Stasi, non furono mai depositati nel fascicolo e su cui ora indaga la Procura di Pavia.

Perché parlare adesso? “Perché soprattutto conosco quelle persone, e anche bene”, spiega Lago. “Sono stato al fianco praticamente di tutti per moltissimi anni, ho comandato il Ris per 15 anni e so quanto sono corrette, leali, competenti”. Il generale non nega che possano esserci state imprecisioni, ma traccia un confine preciso: “Gli errori possono accadere. Non è mica detto che quelli di cui leggo siano errori, ma supponiamo che ci siano: un conto sono gli errori, di cui ci si rende conto e di cui si pagano i prezzi, un conto sarebbe la malafede o cose infamanti come queste”.

Quando era al comando del Ris, la difesa di Stasi gli chiese i dati grezzi delle analisi, e lui non li consegnò. Gli viene chiesto se rifarebbe quella scelta. “Assolutamente sì, perché ho applicato le norme in maniera rigorosa, con linearità e trasparenza”. E aggiunge: “Mi sono assunto la responsabilità di questa scelta, ho scritto delle lettere, lì c’è il mio nome. Se qualcuno avesse ritenuto che non fossi stato conforme alle regole, avrebbe avuto tutto il titolo per impugnare quegli atti, cosa che non mi risulta sia stata fatta”. Quanto al motivo del diniego, la risposta è secca: “Perché non potevo”.

Il cuore della vicenda riguarda i tre tentativi analitici sui pedali. Lago premette di non poter entrare nel merito di quei dati e di potersi limitare a “una considerazione metodologica”. E la considerazione è questa: “Che in un laboratorio di genetica forense si effettuino diversi tentativi analitici non è assolutamente sorprendente. È una cosa del tutto normale, che accade in tutti i laboratori ed è sempre accaduta. Si cerca di tarare l’analisi per avere il miglior risultato possibile”.

Il generale insiste sul punto tecnico: se si cambiano i parametri, quelle non sono ripetizioni della stessa prova. “Una negatività non va a inficiare la positività di un’altra”. Perché allora tentare ancora dopo un primo risultato pulito? “Ho un risultato che avrà un peso in un’indagine di omicidio, non è una cosa banale. Non è male, ma potrebbe essere meglio, quindi provo a cambiare i parametri. Purtroppo non ottengo di meglio e mi accontento del migliore che ho”.

E ipotizza cosa possa essere successo: “Probabilmente non è venuto bene perché c’era troppo materiale, quindi faccio una diluizione: la nuova analisi la faccio con una quantità diversa. Non è la replica della stessa, è un’altra analisi sullo stesso reperto”. Diverso, precisa, sarebbe ripetere tre volte la stessa analisi con gli stessi parametri: “Se ottenessi un solo risultato, a quel punto sarebbe scorretto accettarlo”.

Da qui la frase destinata a far discutere. Se fosse stato lui al comando, avrebbe comunicato gli esiti negativi? “Credo proprio di no. Premetto che non conosco quei dati, parlo da un punto di vista metodologico: se le cose sono andate come nella mia ricostruzione, a mio avviso non ci sarebbero stati motivi per trasmetterli. Avrei fatto quello che si fa sempre, non sarebbe stata una scelta strana”.

Resta l’ipotesi di uno scambio tra le provette del cucchiaino e quelle dei pedali. “Un errore è sempre possibile, per chiunque e in qualsiasi occasione”, ammette Lago. “Ma un conto è possibile, un conto è probabile. Conoscendo le procedure del Ris, lo scrupolo e la capacità delle persone che ci lavorano, io lo escludo”.

Poi la chiusura, con un tono che sale: “Quello di cui sono certo è che queste persone sono sempre state leali e intellettualmente oneste, pronte a emendarsi e a pagare i prezzi, se ce ne sono da pagare. Quello che è francamente disdicevole è la gratuita messa in discussione della loro lealtà. Questi sono carabinieri: questo aspetto non può essere toccato. E se viene toccato, si abbia il coraggio di scrivere le cose e di prendersi la responsabilità di quello che si dice”.