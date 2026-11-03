XXXI Premio Penisola Sorrentina: il cinema racconta la Costituzione e le eccellenze italiane

Cinema, musica e impegno civile al centro della XXXI edizione del Premio Penisola Sorrentina, svoltasi il 31 ottobre al Teatro Tasso di Sorrento. La manifestazione, ideata e diretta da Mario Esposito, ha scelto il tema “La Repubblica dei luoghi”, proponendo un viaggio attraverso i principi della Costituzione italiana raccontati dallo sguardo del cinema e dai linguaggi dell’audiovisivo.

Tra i momenti più significativi della serata, il riconoscimento a Silvia Salemi per il videoclip musicale “End of the Silence”, un progetto che dà voce alla prevenzione oncologica, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della diagnosi precoce e della consapevolezza della malattia. Un premio che valorizza la capacità della musica di diventare strumento di comunicazione sociale e impegno collettivo.

Premio Speciale a Manuela Cacciamani, amministratore delegato di Cinecittà, in vista dei novant’anni degli Studios romani, che ricorreranno nel 2027. Un riconoscimento alla storia e al futuro di un’istituzione che rappresenta una delle più importanti eccellenze culturali e produttive italiane, capace di portare l’immagine e il talento del nostro Paese nel mondo.

Il Premio Film dell’anno è stato assegnato a Gianni Amelio per “Nessun dolore”. A consegnare il riconoscimento è stato il presidente di ANCI Campania, Francesco Morra. Una scelta che sottolinea il valore del cinema come strumento di riflessione sulle fragilità umane, sulle responsabilità individuali e sul rapporto tra persona e comunità.

La chiusura musicale è stata affidata a Marco Ferradini, accompagnato dalla figlia Marta Charlotte, in un momento dedicato all’amore e al dialogo tra generazioni. Un finale emozionante nel segno della musica d’autore e di uno dei brani più iconici della canzone italiana, “Teorema”.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche Marco Leonardi, per la carriera; Pia Lanciotti, per il personaggio femminile nella fiction “Le libere donne”, con il premio consegnato dall’attrice Francesca Cavallin; e Gianluca Guidi, per il suo percorso artistico tra teatro, musica, televisione e cinema.

Il Premio Giovani Talenti è andato a “Come Romeo e Giulietta”, film diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo, con Mariasole Pollio e Mauro Racanati.

La serata, condotta dal patronato Mario Esposito co Francesco Branchetti e Samanta Chieffallo, ha confermato la vocazione del Premio Penisola Sorrentina a valorizzare le eccellenze artistiche e produttive del Paese, mettendo in dialogo cultura, istituzioni e territori.

Un’edizione che ha celebrato la Costituzione attraverso il cinema, la storia di Cinecittà, il talento degli artisti e la capacità della cultura italiana di affrontare i grandi temi del presente.

Il Premio, patrocinato dal Comune di Sorrento, è inserito nel piano di promozione della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e nel piano regionale della Film Commission Regione Campania, con la media partnership di Rai Cinema Channel.