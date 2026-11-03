Forum delle eccellenze: il 9 novembre a Roma imprese, professioni e istituzioni scrivono insieme la roadmap per la competitività

In un momento in cui le imprese italiane chiedono strumenti, non solo analisi, torna a Roma l’appuntamento che mette la consulenza al centro del dibattito pubblico. Lunedì 9 novembre, a SpazioNovecento (Piazza Guglielmo Marconi, 26/B – EUR), si terrà la terza edizione del Forum delle Eccellenze – “Talenti, Competenze e Visione per lo Sviluppo del Paese”, promosso da Invictus S.p.A. in collaborazione con Studio Saperessere S.r.l. e con TeamSystem S.p.A. in qualità di partner tecnologico.

Il Forum nasce da un’idea semplice e radicale: invertire l’ordine. Prima si ascoltano le imprese, poi si discute di sistema Paese.

Dalle ore 14:00 – IL CHECK-UP IMPRESE

Non un’area espositiva, ma un vero studio di consulenza aperto. Cinque desk tematici, con professionisti e advisor a disposizione di imprenditori e manager per un primo inquadramento strategico e operativo su:

Finanza d’impresa e nuovi strumenti di accesso al credito

Compliance, riforma del Modello 231 e adeguati assetti organizzativi

Trasparenza retributiva e sostenibilità d’impresa

Internazionalizzazione e strumenti ICE, Simest, Assocamerestero

Formazione finanziata e pianificazione strategica

Obiettivo: uscire con un problema inquadrato e una possibile soluzione, non solo con un biglietto da visita.

Dalle ore 14:30 – LE CINQUE TAVOLE ROTONDE

Il confronto pubblico entra nel vivo con i temi che oggi decidono la competitività: come finanziare la crescita senza appesantire l’impresa, come trasformare la compliance da costo a leva competitiva, come gestire gli adeguati assetti alla luce della trasparenza retributiva europea, come usare la formazione continua come motore del rinnovamento manageriale, come portare le PMI sui mercati esteri.

Ne discutono istituzioni, banche e imprese. Tra i protagonisti già confermati: Nicola Cavalluzzo, Enzo De Fusco, Mario Palazzi, Francesco Marcolini, insieme ai vertici e ai rappresentanti di Banca BCC Roma, Agenzia ICE, Simest, Assocamerestero.

“In questi tre anni abbiamo capito una cosa – afferma Filippo Invitti, Presidente di Invictus S.p.A. –. L’alleanza tra imprese, professioni e istituzioni vale solo se produce strumenti utilizzabili il giorno dopo. Il Forum non è un evento celebrativo, è un’infrastruttura di servizio al sistema produttivo”.

“Le imprese hanno a disposizione risorse enormi che spesso non usano – aggiunge Marco Coinu, CEO di Studio Saperessere –. La formazione finanziata, se usata in modo strategico, è l’ingrediente che lega crescita, competenze e managerializzazione”.La partecipazione è gratuita previa registrazione. I posti per il Check-up Imprese sono limitati.