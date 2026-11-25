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Gli azzurri saranno impegnati in sci alpino, snowboard e futsal maschile dal 15 al 24 gennaio a Innsbruck, Seefeld e in altre località del Tirolo. L’obiettivo è superare le sei medaglie conquistate nel 2024

L’Italia è pronta per le Winter Deaflympics. La delegazione azzurra che prenderà parte ai Giochi invernali per atleti sordi, in programma dal 15 al 24 gennaio 2027 a Innsbruck, Seefeld e in altre località del Tirolo austriaco, è stata presentata oggi a Roma, nella sede del Comitato Italiano Paralimpico. All’incontro erano presenti il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, e il vicepresidente della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), Giuseppe Pignataro.

Saranno 48 i componenti della spedizione italiana: 20 atleti e 28 tra tecnici, dirigenti e staff di supporto, coordinati dal capodelegazione Fabio Gelsomini. Gli azzurri saranno impegnati in tre delle sette discipline previste dal programma: sci alpino, con quattro atleti al via in cinque specialità, snowboard, con due rappresentanti in tre specialità, e futsal maschile, con una squadra composta da 14 giocatori.

«La partecipazione dell’Italia alle Winter Deaflympics 2027 rappresenta un appuntamento di grande importanza per tutto il movimento paralimpico italiano. Le Deaflympics sono una manifestazione di assoluto prestigio internazionale, che offre agli atleti sordi l’opportunità di esprimere il proprio talento, la propria preparazione e la propria determinazione su un palcoscenico mondiale. Come Comitato Italiano Paralimpico siamo orgogliosi di accompagnare la delegazione azzurra in questo percorso e di sostenere la Federazione Sport Sordi Italia nel lavoro che sta portando avanti. Il mio auspicio è che, anche a livello internazionale, gli atleti sordi possano un giorno far parte dei Giochi Paralimpici», ha dichiarato il presidente del CIP De Sanctis.

Il presidente della FSSI Federico Paria ha sottolineato le ambizioni della spedizione: «Le Winter Deaflympics rappresentano un appuntamento di grande importanza per la nostra Federazione e per tutto il movimento sportivo dei sordi. Ringrazio il presidente De Sanctis per il suo imprescindibile supporto. Partiamo per l’Austria con una delegazione competitiva, consapevoli del valore dei nostri atleti e del lavoro svolto per arrivare preparati a questo appuntamento. L’obiettivo è rappresentare al meglio l’Italia, dentro e fuori dal campo di gara».

Nel corso della presentazione, De Sanctis ha consegnato il Tricolore al portabandiera Luca Loranzi. Classe 2007, lo sciatore alpino è uno dei talenti più promettenti dello sport italiano per sordi. È stato il primo atleta sordo a entrare nei Gruppi Sportivi Militari, vestendo i colori delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, e ha già lasciato il segno nella precedente edizione delle Winter Deaflympics, a Erzurum nel 2024, dove ha conquistato tre medaglie.

«Portare il Tricolore alle Deaflympics sarà un’emozione speciale. È il riconoscimento di un percorso fatto di sacrifici, impegno e passione. Spero di essere d’ispirazione ai ragazzi più piccoli e di poterli aiutare a cercare di sciare e avere risultati», ha raccontato Loranzi.

Alla conferenza era presente anche Italo Aldo Lucchese, capitano della squadra azzurra di futsal: «Indossare la maglia azzurra è sempre un grande orgoglio, ancora di più in una manifestazione come le Deaflympics. Siamo un gruppo unito, con tanta voglia di dimostrare il nostro valore. La squadra sta lavorando serenamente, abbiamo dei grandi obiettivi».

L’edizione del 2027, la ventunesima nella storia della manifestazione, vedrà la partecipazione di 850 atleti provenienti da 43 Paesi e segnerà un ritorno alle origini: proprio a Seefeld, nel 1949, si disputarono i primi Giochi invernali per atleti sordi. La delegazione italiana punta a migliorare il bottino di sei medaglie ottenuto nell’edizione del 2024, provando così ad alzare ulteriormente l’asticella.