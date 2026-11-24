L’agenzia lavora esclusivamente con mobilifici e rivenditori di cucine in tutta Italia, integrando campagne di acquisizione, gestione dei contatti e appuntamenti qualificati in negozio. Specializzarsi in un unico settore e seguire l’acquisizione del cliente fino all’appuntamento in showroom. È la scelta alla base di VC Arreda, l’agenzia di marketing a risposta diretta nata dall’esperienza di Valerio Vittori, con sede operativa a Roma.

Il progetto si rivolge esclusivamente a showroom di arredamento, rivenditori di cucine e mobilifici, con l’obiettivo di rendere più strutturata e misurabile la loro attività commerciale. VC Arreda riferisce di aver affiancato oltre cento showroom in Italia, dai negozi specializzati in cucine a quelli che propongono arredi per l’intera casa. Tra i marchi con cui ha lavorato cita Scavolini, Lube, Veneta Cucine, Arredo3 e Moretti.

La scelta di concentrarsi sull’arredo nasce dalle caratteristiche della vendita. L’acquisto di una cucina o di un arredamento completo comporta un percorso fatto di consulenze, valutazioni progettuali e preventivi, con tempi di decisione che possono protrarsi oltre il primo incontro.

Per organizzare l’acquisizione di nuovi clienti occorre quindi tenere conto delle esigenze del punto vendita e del momento in cui si trova ciascun potenziale acquirente. VC Arreda costruisce per ogni showroom un sistema che collega le campagne di marketing alla gestione delle richieste.

I contatti vengono raccolti in un software dedicato alla relazione con i clienti e seguiti da operatori incaricati di approfondire le esigenze delle persone interessate. Questa fase permette di qualificare le richieste e concordare gli appuntamenti direttamente nel calendario del negozio, offrendo agli arredatori un’agenda di incontri organizzati.

Il ruolo dell’agenzia si estende così al coordinamento di una parte del processo commerciale. Il lavoro sulla gestione dei contatti punta a dare continuità alle conversazioni avviate dalle campagne e a trasformare l’interesse iniziale in occasioni di consulenza.

La missione dichiarata da VC Arreda è aiutare i negozi a costruire un flusso di appuntamenti più regolare, affiancando al passaparola un’attività di acquisizione pianificata e verificabile. Un elemento del modello è l’esclusiva territoriale. VC Arreda prevede la collaborazione con un solo showroom partner per area geografica, una scelta pensata per concentrare il lavoro sul punto vendita e prevenire sovrapposizioni tra clienti concorrenti.

La misurazione accompagna il lavoro attraverso report mensili che permettono di seguire gli investimenti, il costo per appuntamento e il ritorno economico delle attività. Il modello presentato dall’agenzia prevede inoltre impegni contrattuali sui risultati, con la prosecuzione gratuita del servizio fino al raggiungimento dell’obiettivo concordato, secondo le condizioni dell’accordo.

Con VC Arreda, Valerio Vittori propone un rapporto continuativo tra marketing e organizzazione delle vendite. Per il titolare dello showroom, l’obiettivo è poter programmare le attività commerciali con maggiore consapevolezza, conoscere l’origine delle opportunità e valutare come gli investimenti contribuiscono al lavoro del negozio.