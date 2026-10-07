Università e imprese, firmato l’accordo tra DiSCo Lazio e Unindustria. Foglio: “Portiamo il mondo del lavoro dentro il percorso universitario”

Convenzione

La convenzione, siglata nell’ambito del progetto Porta Futuro Lazio, prevede 3 anni di attività condivise tra formazione, orientamento e incontro tra studenti, studentesse e imprese del Lazio

DiSCo Lazio e Unindustria hanno firmato una convenzione triennale per rafforzare i legami tra il sistema universitario e il tessuto imprenditoriale del Lazio. L’accordo si inserisce nel quadro delle attività del progetto Porta Futuro Lazio, la rete pubblica e gratuita di servizi di orientamento e formazione al lavoro realizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con gli atenei.

La convenzione, valida fino al 31 dicembre 2028, prevede lo svolgimento di 1.200 ore di attività condivise nell’arco del triennio. Unindustria, associazione territoriale del sistema Confindustria per Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, rappresenta circa 3.000 imprese associate: un bacino di realtà produttive che potrà entrare in dialogo strutturato con studenti e studentesse, laureati e laureandi degli atenei del Lazio grazie alle attività previste dall’accordo.

Le iniziative si articolano su più fronti. Sul versante della formazione e della cultura d’impresa, sono previsti eventi, seminari e workshop dedicati a temi come la responsabilità sociale d’impresa, l’etica economica e l’innovazione sociale. A questi si aggiungono la co-organizzazione di Testimonial Day e Recruitment Day, momenti di incontro diretto tra imprese e giovani in cerca di prima occupazione, e la promozione di seminari in ambito informatico e tecnologico che coinvolgano le aziende del sistema.

Un capitolo specifico è dedicato all’analisi delle esigenze delle imprese e del territorio, con l’obiettivo di potenziare la conoscenza delle opportunità del mercato del lavoro regionale e nazionale e di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di competenze. La convenzione prevede inoltre l’implementazione dei servizi di Porta Futuro Lazio attraverso webinar condivisi, Career Day e la promozione di eventi digitali per far conoscere alle aziende i servizi della partnership.

Il Presidente di DiSCo Lazio Simone Foglio ha commentato così la firma dell’accordo:

«Portiamo il mondo del lavoro dentro il percorso universitario, e lo facciamo con uno strumento operativo che avrà tre anni per dimostrare la sua efficacia. È un accordo che nasce da una convinzione precisa: il diritto allo studio non si esaurisce nel percorso universitario, ma si completa quando lo studente trova la porta giusta per entrare nel mondo del lavoro. Con Unindustria, che rappresenta circa tremila imprese del Lazio, apriamo un canale diretto tra chi si forma nei nostri atenei e chi ogni giorno costruisce il tessuto produttivo della nostra regione. Testimonial Day, Recruitment Day, seminari, analisi dei fabbisogni professionali: sono strumenti concreti per fare in modo che il talento dei nostri studenti incontri le opportunità reali del territorio. Ringrazio il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo per la disponibilità e per la fiducia, e la Regione Lazio per il sostegno che continua a garantire ai progetti di Porta Futuro Lazio.»