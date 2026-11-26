Con il via libera dell’autorità polacca si chiude una delle operazioni bancarie più importanti degli ultimi anni in Europa. Orcel proposto da Gae Aulenti presidente del consiglio di sorveglianza. E il titolo dell’istituto italiano si scalda in Borsa

Les jeux sont faits. Unicredit fa sua Commerzbank, superando l’ultimo scoglio, ovvero l’approvazione da parte della Knf (Komisja Nadzoru Finansowego), l’autorità di vigilanza finanziaria polacca, relative all’offerta per l’acquisizione di tutte le azioni al portatore senza valore nominale della banca tedesca, lanciata il 5 maggio scorso. Il tassello finale, infatti, riguardava proprio il cambio di controllo indiretto delle attività polacche di Commerzbank, a partire da mBank (di cui l’istituto teutonico detiene il 69,1%). Da Gae Aulenti hanno dunque fatto sapere che, conseguenza del via libera, sono state ottenute tutte le autorizzazioni normative necessarie per il regolamento dell’offerta e che tutte le condizioni sono state ora soddisfatte. Parallelamente, Unicredit ha chiesto a Commerzbank di convocare un’assemblea generale straordinaria per eleggere i nuovi rappresentanti degli azionisti nel consiglio di sorveglianza. “Questo passo”, ha spiegato la banca guidata da Andrea Orcel, ieri piuttosto pimpante in Borsa, in una nota “è in linea con il sostegno dichiarato pubblicamente dal governo federale a favore di un processo rapido e di una transizione ordinata del controllo, a garanzia di stabilità e continuità per i clienti e i dipendenti”.

Una transizione che, secondo Unicredit, rafforzerà Commerzbank, ne accelererà la crescita e ne potenzierà la capacità di sostenere le famiglie e le imprese tedesche e che segna un passo importante per la stessa Commerzbank, per Unicredit e per il futuro del settore bancario europeo. Quanto all’architetto dell’operazione, Orcel, Gae Aulenti proporrà l’amministratore delegato come presidente del consiglio di sorveglianza di Commerzbank. Nel dettaglio, Unicredit propone di revocare nove dei dieci attuali rappresentanti degli azionisti dal Consiglio di sorveglianza della banca tedesca e di eleggere dieci persone fino all’assemblea che approverà il bilancio 2030 come nuovi rappresentanti degli azionisti nel board sorveglianza. In caso di elezione, Orcel sarà proposto ai membri del Consiglio di sorveglianza come candidato alla carica di presidente, previa valutazione di idoneità in materia di sorveglianza. E insieme a lui, sempre nella lista di Unicredit per i propri dieci rappresentanti nel board della banca tedesca c’è anche il suo cfo Stefano Porro.