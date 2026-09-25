Trentennale di Confimprese Italia: tre giorni di confronto con il governo verso la Carta di Fiuggi"

Salvini e Urso tra i protagonisti della giornata inaugurale. A Fiuggi istituzioni, imprese e parti sociali a confronto su competitività, lavoro, welfare, innovazione e internazionalizzazione. Tra gli interventi Morelli, Locatelli, Bellucci e Crosetto. Sabato collegamento dagli Stati Uniti con Luigi Di Maio. Domenica chiude il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto.

Trent’anni di rappresentanza e tre giornate di confronto per mettere a fuoco le priorità delle micro, piccole e medie imprese e costruire una nuova agenda per la crescita. Dal 25 al 27 settembre, il Teatro Comunale di Fiuggi ospiterà il trentennale di Confimprese Italia, intitolato “Imprese che costruiscono il futuro”: un appuntamento nazionale che riunirà rappresentanti del Governo, delle istituzioni italiane ed europee, imprenditori, parti sociali e delegazioni internazionali per discutere delle trasformazioni del lavoro, della competitività del sistema produttivo e delle opportunità offerte dai mercati internazionali.

Oggi, a partire dalle 15.30, l’apertura della tre giorni che metterà al centro la vivibilità urbana, lo sviluppo dei territori e il futuro delle città. Tra i protagonisti della giornata il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e, in collegamento, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, chiamati a confrontarsi con il mondo imprenditoriale sul ruolo dell’alleanza tra pubblico e privato nella crescita e nella modernizzazione del Paese. Nel corso della giornata è previsto anche l’intervento del Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, nell’ambito del confronto tra istituzioni e sistema produttivo sulle condizioni necessarie a sostenere lo sviluppo e l’attività delle imprese cosi come quella della Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Sabato 26 settembre, a partire dalle 9.00, il confronto entrerà nel vivo delle grandi trasformazioni economiche e sociali che interessano il sistema produttivo. Il primo blocco sarà dedicato allo sviluppo territoriale e alle riconversioni industriali, con un videomessaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto. Nel corso della giornata interverrà anche Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sui temi della programmazione degli investimenti, dello sviluppo dei territori e della competitività del sistema Paese.

A seguire, il dibattito si concentrerà su capitale umano, competenze, nuove tecnologie, lavoro e welfare, affrontando temi che vanno dall’intelligenza artificiale alla sanità integrativa e alla capacità delle imprese di accompagnare i cambiamenti demografici e sociali.

Particolare attenzione sarà dedicata alle politiche per l’occupazione e il welfare, con l’intervento della Viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, e al tema della fragilità e dell’inclusione, con la partecipazione della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, in un confronto sul ruolo che istituzioni, imprese e Terzo settore possono svolgere nella costruzione di modelli di sviluppo capaci di coniugare crescita, autonomia e inclusione.

Sempre sabato è previsto il collegamento dagli Stati Uniti con Luigi Di Maio, Rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo, per un approfondimento dedicato alle nuove relazioni economiche internazionali, alle opportunità per le imprese italiane nei mercati del Golfo e alle prospettive di cooperazione e investimento in un’area strategica per l’Europa e per il sistema produttivo nazionale.

Domenica 27 settembre, dalle 9.30, la giornata conclusiva allargherà lo sguardo allo scenario internazionale e alle opportunità di crescita sui mercati esteri. Ad aprire i lavori sarà un videomessaggio del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. Il focus sull’internazionalizzazione metterà a confronto rappresentanze diplomatiche, delegazioni estere e mondo delle imprese, con l’obiettivo di individuare nuovi strumenti e opportunità per accompagnare le PMI italiane sui mercati globali. Nel corso della giornata è previsto anche l’intervento dell’eurodeputato Nicola Zingaretti.

Nel corso della tre giorni sarà inoltre conferito il Premio “Orizzonti Condivisi”, riconoscimento intitolato alla memoria del presidente onorario Emmanuele F. M. Emanuele, destinato a personalità che si sono distinte per il proprio contributo alla società, all’economia e allo sviluppo del Paese.

A coronamento dei tre giorni di lavori nascerà la “Carta di Fiuggi”, il documento con cui Confimprese Italia intende tradurre il confronto tra istituzioni e mondo produttivo in una piattaforma di proposte. Il manifesto raccoglierà le priorità emerse sui grandi temi della competitività, del lavoro, delle competenze, del welfare, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, con l’obiettivo di consegnare al Governo e alle istituzioni una roadmap concreta per accompagnare la crescita delle micro, piccole e medie imprese italiane nei prossimi anni.