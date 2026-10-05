Trasporto aereo, Aeroitalia: “Servono misure per sostenere competitività e continuità dei collegamenti”

Si è tenuto a Milano, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’evento “Il trasporto aereo in Italia. Verso gli Stati Generali”, organizzato dal CESISP – Centro Studi in Economia e Regolazione dei Servizi, dell’Industria e del Settore Pubblico. La giornata ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle autorità di regolazione, degli aeroporti e delle principali compagnie aeree per fare il punto sullo stato dell’arte del settore e sulle prospettive di sviluppo del trasporto aereo in Italia.

Aeroitalia ha preso parte ai lavori con l’Amministratore Delegato Gaetano Intrieri, intervenuto nel panel dedicato alle compagnie aeree, e con il Chief Commercial Officer Massimo Di Perna, che ha illustrato lo stato dell’arte del sistema aeroportuale.

Nel corso del suo intervento, Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha posto l’attenzione sull’impatto del caro carburante sui conti delle compagnie aeree e sulla necessità di interventi capaci di tutelare la competitività del settore: “Il caro carburante rappresenta oggi una pressione crescente sui conti dei vettori e rischia di incidere sempre di più sulla sostenibilità economica del trasporto aereo. È necessario intervenire, innanzitutto, sull’efficienza operativa, ottimizzando rotte, carichi e tempi di utilizzo degli aeromobili, ma questo da solo non può essere sufficiente ad assorbire la volatilità dei prezzi dell’energia. Servono misure concrete e un quadro europeo più stabile, che favorisca approvvigionamenti regolari e limiti gli effetti delle tensioni sul mercato del jet fuel. Aeroitalia è un’azienda profittevole e la nostra priorità è preservare questo equilibrio garantendo, al tempo stesso, continuità operativa e collegamenti su tutto il territorio nazionale. In tal senso, occorrono politiche capaci di sostenere il settore in questa fase delicata, evitando che l’aumento dei costi pesi sulle tasche dei passeggeri, compromettendo altresì investimenti e competitività”.

Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia, ha dichiarato: “Il trasporto aereo è un settore strategico per l’economia e il turismo del nostro Paese, che richiede un dialogo costante tra compagnie aeree, aeroporti e istituzioni. Ci troviamo in una fase particolarmente complessa, anche a causa dell’aumento dei costi del carburante, ma è necessario guardare alle riforme strutturali di cui il settore ha bisogno. In particolare, riteniamo importante un aggiornamento della normativa europea sulle tariffe aeroportuali, attraverso l’applicazione del modello del ‘single till’ anche al mercato italiano, così da tenere conto dei ricavi aviation e non aviation nella determinazione delle tariffe. L’obiettivo deve essere quello di favorire una distribuzione più equilibrata dei margini lungo tutta la filiera, considerando che le compagnie aeree sostengono una quota significativa dei rischi del settore. Ci auguriamo, quindi, che queste occasioni di confronto possano contribuire a individuare soluzioni per un sistema più equo e sostenibile”.