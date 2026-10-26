Movisana, l’esercizio fisico è il tuo farmaco

Nasce il nuovo centro dedicato all’attività fisica per la salute, rivolto a chi ha patologie croniche, esigenze di prevenzione attiva e ritorno al movimento dopo la diagnosi

Mancano solo pochi giorni. Il 2 novembre vedrà la luce Movisana, il centro situato a Monteverde Nuovo dedicato alla somministrazione del farmaco “esercizio fisico”. Movisana nasce con la volontà di rispondere a una domanda: “Il medico mi ha detto di fare esercizio fisico. E ora cosa devo fare?”. La struttura punta a essere il ponte tra l’indicazione clinica e l’attività fisica mirata per chi ha patologie croniche, chi necessita di lavorare su una prevenzione attiva e chi invece torna a muoversi dopo una diagnosi.

Attraverso una valutazione su misura, seguendo anche le indicazioni del medico curante, viene definito un programma individuale che si svolge attraverso attività organizzate in mini gruppi per favorire anche la socialità, sempre sotto la guida attenta di professionisti dedicati. I risultati vengono monitorati e documentati attraverso misurazioni funzionali validate, così da poter gestire i propri progressi e definire i passi successivi. Questo perché l’esercizio fisico può avere la funzione di un vero e proprio farmaco: ma senza un dosaggio e un controllo da parte di un professionista del movimento, rischia di non funzionare, esattamente come accade ai farmaci.

A CHI È RIVOLTO – Movisana è la risposta per chi ha una prescrizione di movimento dal medico curante, per chi riceve una diagnosi precisa, per chi sa di avere una fragilità funzionale e non sa a chi rivolgersi: la strada ideale per essere seguiti passo dopo passo in piena sicurezza. Sono otto le aree di intervento individuate: l’area cardiovascolare, quella dedicata alle patologie metaboliche, al sistema respiratorio, il settore oncologico, quello neurologico, l’area dedicata ai problemi reumatologici e quella dedicata al supporto dell’anziano fragile, per recuperare forza, stabilità e fiducia nei movimenti quotidiani.

LA FILOSOFIA – “Tutti sappiamo che fare sport fa bene - spiega il fondatore Angelo Della Rocca - Ormai la maggior parte delle persone ha imparato a prendersi cura di sé attraverso l’attività fisica, i genitori portano i figli a fare sport fin da piccoli e sempre più persone si avvicinano all’esercizio fisico, anche in età adulta. Ma c’è una domanda che troppo spesso resta senza risposta: da dove comincio se il mio corpo ha bisogno di attenzioni particolari? Parlo di chi convive con una condizione cronica, ma anche di chi vuole fare prevenzione, o vuole allenarsi con la certezza che il programma sia davvero adatto a lui. Non è solo una questione di età: è una questione di avere accanto qualcuno che sappia costruire il percorso giusto, fondato su basi scientifiche. È questo che vogliamo essere: il punto di (ri)partenza per chiunque voglia rimettersi in movimento, con competenza e senza pregiudizi”.