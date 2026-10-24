Mirabilandia si prepara alla notte di Halloween

Arriva per la prima volta la Scary Night, tra horror, spettacoli e DJ

Mirabilandia si prepara a vivere una notte all’insegna della paura. Venerdì 30 ottobre debutterà per la prima volta in Italia la Scary Night, l’evento dedicato agli appassionati del genere horror già presente negli altri parchi europei del Gruppo Parques Reunidos. Per l’occasione, il parco aprirà eccezionalmente dalle 19.30 all’1 di notte, trasformando i propri spazi in un universo popolato da creature inquietanti, scenografie da brivido e spettacoli a tema.

A dominare la scena sarà Suburbia, una città spettrale che si estende su oltre 30mila metri quadrati e che viene presentata come la più grande horror zone mai realizzata all’interno di un parco divertimenti italiano. Un’area da attraversare tra strade avvolte dal buio, ambientazioni sinistre e presenze minacciose. Nel percorso troverà spazio anche Ossarium, arricchito per l’occasione da nuove scenografie. Con il calare della sera, inoltre, le creature dell’oscurità invaderanno i viali del parco per la Suburbia Parade, una delle attrazioni centrali della serata.

Musica, atmosfere dark e ospiti speciali

La Scary Night non sarà soltanto un’esperienza dedicata alla paura. Il programma comprenderà anche il Dark Circus Party, un’area riservata all’evento e ispirata al mondo del circo in una versione cupa e misteriosa. Tra musica, intrattenimento e DJ set, il pubblico potrà partecipare a una festa che avrà tra i suoi protagonisti Marco Melandri. L’ex campione di motociclismo salirà in consolle per accompagnare la notte con una selezione musicale pensata per mantenere alta l’energia.

A dare il via alla serata sarà lo Scary Welcome Party, mentre alcune delle attrazioni del parco saranno disponibili per completare l’esperienza tra adrenalina e divertimento.

Tra le proposte più intense spicca «Paranormal Activity: Next of Kin», la horror house ispirata all’omonimo film di Paramount Pictures. Il percorso si sviluppa su una superficie di 350 metri quadrati e comprende 16 stanze, con oltre 15 personaggi pronti a comparire lungo un’esperienza della durata superiore ai dieci minuti.

Ambientazioni realistiche, effetti speciali, incontri ravvicinati e una colonna sonora originale contribuiranno a costruire una tensione crescente, accompagnando i visitatori in un itinerario pensato per gli amanti delle esperienze horror più immersive.

L’evento si rivolge soprattutto a un pubblico in cerca di emozioni forti. Alcune attrazioni presentano infatti contenuti particolarmente intensi e sono sconsigliate ai minori di 12 anni, rendendo opportuno verificare le indicazioni relative ai singoli percorsi prima della visita.

La programmazione autunnale del parco non si esaurirà con la notte del 30 ottobre. Le iniziative dedicate ad Halloween proseguiranno fino a domenica 1° novembre, con proposte pensate anche per bambini e famiglie.

All’interno di Nickelodeon Land, i più piccoli potranno partecipare al Nickelodeon Halloween Party, incontrare i loro personaggi preferiti e assistere alla Nickelodeon Parade. Non mancheranno attività a tema come la Mini Zombie Academy, dedicata a chi vuole cimentarsi nei panni di uno zombie, e La Camera delle Meraviglie, un percorso che unisce magia, mistero e curiosità.