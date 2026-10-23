Cosenza capitale dello sport paralimpico internazionale: dal 4 all’8 novembre arrivano le stelle mondiali

Campioni paralimpici e mondiali, Nazionali azzurre e oltre 100 presenze: FISPES Calabria e ASD Anzianotti Ability APS portano a Cosenza un evento di rilievo internazionale

Per cinque giorni, dal 4 all’8 novembre, Cosenza diventerà un punto di riferimento dello sport paralimpico internazionale. Con il Cosenza Paralympic Days 2026, la città accoglierà protagonisti di primo piano dell’atletica e dello sport paralimpico mondiale, insieme alle Nazionali italiane assoluta e giovanile di atletica paralimpica. Non soltanto un calendario di appuntamenti sportivi, ma un’occasione di straordinaria visibilità per Cosenza e per l’intera Calabria, capace di richiamare atleti, tecnici e figure di eccellenza del panorama internazionale. L’iniziativa è organizzata da FISPES Calabria, guidata dal Delegato Regionale Daniele Maletta, in collaborazione con ASD Anzianotti Ability, presieduta da Angela De Luca e il support del CIP Calabria presieduto dal president Antonio Scagliola.

Il prestigio della manifestazione è testimoniato dai nomi annunciati: Bebe Vio Grandis, Ambra Sabatini, Oney Tapia, Carlo Calcagni e Marco Cicchetti. Atleti che hanno conquistato medaglie paralimpiche, titoli mondiali e primati internazionali, scrivendo pagine importanti dello sport. La loro presenza darà a Cosenza una dimensione che va ben oltre i confini regionali e nazionali, offrendo soprattutto ai giovani la possibilità di incontrare da vicino campioni conosciuti e ammirati in tutto il mondo.

I CAMPIONI ATTESI

Bebe Vio Grandis, due volte campionessa paralimpica nel fioretto individuale a Rio 2016 e Tokyo 2020, ha conquistato anche il bronzo individuale a Parigi 2024 ed è pluricampionessa mondiale ed europea. Ambra Sabatini, oro paralimpico nei 100 metri T63 a Tokyo 2020 con record mondiale, ha vinto il titolo iridato a Parigi 2023 e lo ha confermato a Nuova Delhi 2025.

Oney Tapia, oro nel disco F11 a Parigi 2024 e campione del mondo a Kobe 2024, vanta anche un argento a Rio 2016 e due bronzi a Tokyo 2020. Carlo Calcagni ha conquistato due titoli mondiali a Nuova Delhi 2025 nei 100 e 400 metri T72; nella stessa rassegna Marco Cicchetti si è laureato campione del mondo nel lungo e nei 200 metri T44, aggiungendo un bronzo nei 100 metri e nuovi primati europei.

Un significato particolare avrà la presenza del padrone di casa Francesco Imperio, giovane talento cosentino classe 2008, tesserato per l’ASD Nemo Cosenza. Specialista dei 100 metri e del salto in lungo T64, nel 2026 ha partecipato all’ISTAF di Berlino, gareggiando all’Olympiastadion davanti a oltre 41.000 spettatori. Dopo essersi confrontato con il palcoscenico internazionale, Imperio potrà vivere nella sua Cosenza un evento di grande prestigio: un esempio concreto di come il talento del territorio possa affermarsi oltre i confini nazionali e diventare motivo d’orgoglio per l’intera comunità.

RADUNI AZZURRI, MEETING E FORMAZIONE

Cosenza accoglierà i raduni delle Nazionali italiane assoluta e giovanile di atletica paralimpica, guidate rispettivamente dal Direttore Tecnico Orazio Scarpa e dalla Direttrice Tecnica Chiara Vulcan. Il programma comprende inoltre il Meeting del Mezzogiorno di Atletica Paralimpica e un corso gratuito per Assistente Tecnico di Atletica Paralimpica FISPES, rivolto a chi intende acquisire nuove competenze nel settore.

L’apertura ufficiale è prevista mercoledì 4 novembre alle ore 11:30 al Teatro Auditorium Unical (TAU), presso l’Università della Calabria a Rende, con la presentazione della manifestazione e il convegno “L’atletica paralimpica come modello di inclusione”. Il confronto coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, dell’università, della scuola e del mondo sportivo, con al centro il valore dello sport per l’autonomia, la partecipazione e le pari opportunità.

CINQUE GIORNI DI SPORT MONDIALE, UN’OPPORTUNITÀ PER COSENZA

Il Cosenza Paralympic Days 2026 porterà in città oltre 100 persone tra atleti, staff federale e staff tecnico federale, con ricadute attese anche sulle strutture ricettive, sulla ristorazione e sulle attività commerciali. Ma il valore dell’evento non si misura soltanto nei numeri: ospitare campioni di fama internazionale e le rappresentative azzurre significa proiettare Cosenza sulla scena sportiva mondiale, valorizzarne la capacità organizzativa e promuoverla come città dell’accoglienza, dell’inclusione e delle grandi manifestazioni sportive.

Accanto alle attività sportive, il programma riserverà spazio alla cultura e alle tradizioni calabresi: domenica 8 novembre, in mattinata, è prevista una visita guidata della città con il cantastorie William Gatto, seguita da un momento dedicato alla degustazione di prodotti tipici del territorio.

UN PROGETTO PER IL FUTURO

Realizzato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Grandi Eventi” della Regione Calabria, il Cosenza Paralympic Days 2026 ambisce a lasciare un’eredità che vada oltre i cinque giorni della manifestazione. Per FISPES Calabria e ASD Anzianotti Ability APS, portare a Cosenza campioni internazionali, Nazionali azzurre e nuove opportunità formative significa investire sui giovani, rafforzare il movimento paralimpico e costruire nuove collaborazioni durature. Un’occasione per mostrare che anche dal Sud possono nascere eventi di respiro mondiale, capaci di unire eccellenza sportiva, inclusione e valorizzazione del territorio.