Longevità, la sfida di ArtemisiaLab: vivere più a lungo restando padroni della propria vita

Le promesse di ringiovanimento vanno valutate distinguendo biomarcatori, capacità funzionali e durata della vita. La qualità degli anni guadagnati dipende anche dalla possibilità di continuare a scegliere e partecipare, con il sostegno necessario

La promessa di vivere più a lungo diventa concreta quando incontra una domanda semplice: che cosa potremo continuare a fare con quegli anni? Uscire di casa, scegliere come trascorrere la giornata, coltivare una relazione, partecipare a una conversazione. La mia tesi è che ogni proposta di longevità debba rendere conto delle capacità che aiuta a conservare. Il suo valore si misura anche nella libertà quotidiana che protegge.

Questa prospettiva cambia il modo di leggere un risultato. Un esame migliore può essere utile, talvolta decisivo, ma bisogna capire quale rapporto abbia con la salute della persona. Se un intervento viene presentato come capace di rallentare l’invecchiamento, occorre chiedere quale beneficio sia stato dimostrato, in chi e per quanto tempo. Un segnale biologico, una capacità funzionale e la durata della vita sono risultati diversi. Confonderli rende una promessa più suggestiva e una decisione meno informata.

La ricerca sui biomarcatori dell’invecchiamento aiuta a comprendere questa distinzione. Una revisione pubblicata su Nature Medicine nel febbraio 2024 esamina il problema della loro validazione: affidabilità della misura, capacità predittiva, confrontabilità tra popolazioni e utilità clinica richiedono verifiche specifiche. Gli autori discutono il potenziale di questi strumenti, insieme ai passaggi necessari per trasferirli nella pratica. L’associazione fra un indicatore e un esito di salute non dimostra, da sola, che modificare quell’indicatore produca il beneficio desiderato.

Ne deriva un criterio di lettura delle promesse di ringiovanimento: una riduzione dell’età stimata da un test non equivale automaticamente ad anni di vita guadagnati. Per sostenere quel passaggio servono evidenze pertinenti. La ricerca merita tempo, investimenti e attenzione proprio perché deve colmare queste distanze. Chiederle rigore significa tutelare anche il suo valore, evitando che un risultato preliminare venga caricato di aspettative che non può ancora sostenere.

Esistono esempi di ricerca che hanno scelto un traguardo immediatamente comprensibile. Lo studio randomizzato LIFE, condotto negli Stati Uniti e pubblicato nel 2014, coinvolse 1.635 persone sedentarie tra 70 e 89 anni, con limitazioni fisiche ma inizialmente capaci di camminare per 400 metri. Confrontò un programma strutturato di attività fisica moderata con un programma di educazione alla salute. Nel periodo medio di osservazione di 2,6 anni, la perdita della capacità di percorrere quella distanza si verificò nel 30,1% del gruppo di attività fisica e nel 35,5% del gruppo di confronto: una differenza di 5,4 punti percentuali.

Il risultato riguarda una popolazione selezionata e un intervento preciso, quindi non autorizza a promettere lo stesso beneficio a chiunque. Lo studio non dimostrò un allungamento della vita. Mostrò però un beneficio sulla mobilità: un esito che permette di discutere l’efficacia partendo da una funzione concreta. È questo il punto editoriale: un progresso può avere grande valore anche senza essere raccontato come una vittoria sull’età.

La stessa esigenza di concretezza orienta il manuale ICOPE dell’Organizzazione mondiale della sanità, nella seconda edizione pubblicata il 22 settembre 2025. Il documento propone percorsi nelle cure primarie per individuare il declino delle capacità della persona, riconoscere i bisogni di sostegno sociale e costruire un piano di cura personalizzato. La valutazione acquista così un seguito: rilevare una difficoltà deve servire a decidere come affrontarla, tenendo conto della situazione individuale.

Propongo di chiamare «autonomia rilevante» la possibilità di continuare a svolgere le attività cui ciascuno attribuisce valore, anche con aiuti adeguati. È una formulazione editoriale, non una nuova scala clinica. Serve a ricordare che le priorità non sono identiche per tutti. Per qualcuno conta poter raggiungere un familiare; per un altro, leggere, cucinare o partecipare alle decisioni che riguardano la propria cura. Gli strumenti di valutazione mantengono la loro funzione, mentre il colloquio chiarisce quali risultati abbiano significato per quella persona.

È proprio in questa direzione che la medicina della longevità può trovare una delle sue applicazioni più concrete. Un esempio ArtemisiaLab tramite il Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria di via Piave 76, a Roma, realtà che affianca all’attività di laboratorio un approccio polispecialistico e percorsi di prevenzione personalizzati. Un modello che può rappresentare un’eccellenza nell’ambito della Longevity proprio quando l’analisi dei parametri biologici non viene considerata un punto di arrivo, ma uno strumento per costruire una valutazione più ampia della persona. La sfida, infatti, non è accumulare esami o inseguire un singolo indicatore di “età biologica”, ma utilizzare diagnostica, prevenzione e competenze cliniche per individuare precocemente i fattori di rischio e orientare scelte capaci di proteggere nel tempo salute, funzionalità e qualità della vita.

Occorre inoltre evitare che l’autonomia diventi un giudizio morale. Avere bisogno di assistenza non significa aver fallito nell’invecchiare. La dignità di una vita non dipende da una prestazione fisica e la possibilità di scegliere può essere sostenuta anche in presenza di disabilità. Per questo una cultura seria della longevità deve saper parlare anche di adattamenti, accompagnamento e cura. Altrimenti rischia di riconoscere soltanto chi corrisponde all’immagine di una vecchiaia sempre efficiente.

La proposta concreta è inserire, nella valutazione di ogni intervento presentato come favorevole alla longevità, una domanda sul beneficio atteso nella vita reale. Quale capacità vogliamo proteggere, come ne verificheremo l’andamento e quali prove sostengono quella scelta? La risposta deve poter includere limiti e incertezze. Una longevità credibile comincia quando si riesce a spiegare che cosa un risultato scientifico può significare per una giornata della nostra vita.