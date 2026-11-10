Legge di Bilancio 2027. Ulgiati (UGL): “Con Manovra rafforzate equità sociale e tutela potere d’acquisto cittadini”

“La legge di Bilancio 2027 si inserisce in un percorso volto a rafforzare l’equità sociale e il potere d’acquisto dei cittadini, attraverso la riduzione della pressione fiscale, il rinnovo dei contratti collettivi, la valorizzazione della produttività e il welfare aziendale. Apprezziamo le misure a favore dei redditi medi, dei giovani, delle donne e delle famiglie, gli incentivi all’occupazione stabile, il rafforzamento dei congedi parentali e del bonus mamme. Positive anche le agevolazioni fiscali sui rinnovi contrattuali, sui premi di produttività e sul lavoro straordinario e festivo, che contribuiscono a sostenere le retribuzioni. Riteniamo utile proseguire nell’alleggerimento del carico fiscale sui redditi da lavoro, valutando l’innalzamento della soglia del secondo scaglione Irpef fino a 60mila euro e promuovendo una maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita e ai risultati delle imprese”. Lo afferma *Luigi Ulgiati*, Vicesegretario UGL, in merito alla Legge di Bilancio 2027.

“Positiva anche l’attenzione alle giovani generazioni e alle famiglie, con il rafforzamento delle misure a sostegno della genitorialità e l’istituzione di un fondo per ogni nuovo nato, la cui dotazione dovrà essere potenziata. Restano tuttavia alcune criticità, come il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il sostegno ai caregiver, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e le risorse per le infrastrutture sanitarie e socio-assistenziali”.

“Sul fronte previdenziale - osserva Ulgiati - valutiamo positivamente la proroga dell’Ape sociale e chiediamo che il fondo da 850 milioni di euro sia accompagnato da un confronto con le parti sociali. Restano prioritari una maggiore flessibilità in uscita, la tutela delle categorie più esposte e il recupero del potere d’acquisto delle pensioni, anche attraverso la rivalutazione degli assegni e l’innalzamento della no tax area. Apprezziamo, inoltre, il percorso avviato per superare il differimento del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Infine, sono necessari adeguati finanziamenti per gli ammortizzatori sociali, una tutela strutturale per i lavoratori della pesca e un maggiore utilizzo dell’avanzo Inail per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” conclude il sindacalista.