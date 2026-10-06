“I 5 rivenditori di Orologi di Lusso più affidabili in Italia”

D. & E. LUXURY WATCHES

Domenico Ferraro è il fondatore e volto di D. & E. Luxury Watches Srl, realtà imprenditoriale con sede in provincia di Caserta specializzata nella vendita e assistenza di orologi di alta gamma. Nato e cresciuto nell’area campana, Ferraro ha trasformato una passione giovanile per l’orologeria in un’attività strutturata e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale . Dopo anni di esperienza nel settore, nel 2010 ha fondato la società, che si è progressivamente ampliata fino a includere nel 2017 un laboratorio interno, dedicato a revisioni, perizie e personalizzazioni tecniche. L’azienda si distingue per la cura artigianale, l’attenzione all’autenticità dei prodotti e la qualità dei servizi post-vendita. Un elemento distintivo della crescita del brand è stato l’uso strategico dei social media. Attraverso il profilo TikTok e Instagram “deluxurywatches”, Ferraro ha saputo coniugare comunicazione digitale e competenza tecnica, diventando un punto di riferimento per appassionati e collezionisti. I suoi video, incentrati sulla riconoscibilità degli orologi originali, sull’educazione contro la contraffazione e sul valore dell’orologeria di lusso, hanno raccolto migliaia di visualizzazioni, contribuendo alla notorietà del marchio. Attualmente, D. & E. Luxury Watches si prepara a un ulteriore salto di qualità: è in fase di progettazione una nuova sede di oltre 500 mq, di cui 400 dedicati interamente a laboratorio tecnico, con l’obiettivo di diventare uno dei centri privati più avanzati d’Europa nel settore. Con un approccio che unisce passione, precisione e comunicazione moderna, Domenico Ferraro rappresenta una delle figure emergenti dell’orologeria italiana, capace di rinnovare un mestiere antico con uno sguardo proiettato al futuro.

LINK SITO WEB: https://www.deluxurywatches.com

LINK SOCIAL: https://www.instagram.com/deluxurywatches_

CONSIGLI D’ ORO

Consigli d’Oro, l’Eccellenza che Conquista l’Italia

Partita dal cuore del Lago d’Iseo, l’attività guidata dalla famiglia Bresciani – con l’esperienza di Natalino e la visione dinamica di Simone – si è affermata come un vero e proprio punto di riferimento su scala nazionale per il mercato dell’alta gamma.

Nato da una solida tradizione e da una profonda passione per la grande orologeria e l’alta moda, lo store è oggi una meta d’eccellenza per collezionisti e appassionati da tutta Italia.

L’Escalation nelle Borse di Lusso e l’Alta Orologeria

Se il nome di Consigli d’Oro è da sempre sinonimo di grande orologeria, oggi la realtà di Sarnico si sta facendo notare con forza per una straordinaria crescita nel settore delle borse di lusso. L’attività ha saputo intercettare i trend più esclusivi del mercato, diventando un polo d’attrazione per chi ricerca i modelli più iconici e rari dei grandi brand internazionali.

La forza di Consigli d’Oro risiede nella capacità di unire perizia tecnica, quotazioni trasparenti e consulenza su misura:

Borse e Accessori Iconici: Un segmento in forte escalation su cui la struttura sta puntando con decisione, offrendo una selezione rigorosa dei pezzi più desiderati, garantendone autenticità e condizioni impeccabili.

Orologeria d’Alta Gamma: Valutazione, compravendita e reperimento dei segnatempo più prestigiosi al mondo.

Affidabilità Nazionale: Un servizio di consulenza trasparente che attira clienti, investitori e collezionisti da ogni regione d’Italia.

“Il vero lusso è fatto di autenticità, storia e valore nel tempo. Il nostro impegno è garantire ad ogni cliente la massima trasparenza e sicurezza.”

LINK SITO WEB: https://consiglidoro.com

LINK SOCIAL: https://www.instagram.com/simonebresciani

RUZZA OROLOGI

Lorenzo Ruzza, l’orologiaio dei social che ha trasformato la passione in un impero da milioni. Da un’infanzia difficile nei sobborghi milanesi al vertice del mercato degli orologi di lusso: Lorenzo Ruzza è oggi uno dei volti più noti nel panorama imprenditoriale italiano legato all’alta orologeria. Nato a Milano nel 1978, settimo di dieci fratelli, ha conosciuto le difficoltà economiche sin da giovane, alternando piccoli lavori — tra cui pizzaiolo, fattorino e carro attrezzista — a notti passate in garage e auto. Una vita in salita che non gli ha impedito di coltivare due passioni: la tecnologia e gli orologi. Dopo un’esperienza da webmaster, con cui ha costruito e monetizzato siti web, ha deciso di puntare tutto sull’orologeria, trasformando un piccolo commercio di segnatempo in un business strutturato. Nel 2017 nasce Ruzza Orologi SRL, inizialmente con il nome “La Bottega del Tempo”, con sede nel centro di Milano. L’azienda si specializza nella compravendita di orologi di alta gamma, con esemplari di marchi come Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet, venduti anche a prezzi che superano i 400.000 euro. Oltre al prodotto, Ruzza ha costruito un vero e proprio personal brand, diventando virale sui social network grazie a uno stile diretto, teatrale e riconoscibile: fisico imponente, tatuaggi, frasi ad effetto e il celebre “sibilo” con cui accompagna i suoi orologi. I suoi video su Instagram e TikTok hanno fatto di lui una figura controversa ma estremamente seguita, capace di attirare clienti da tutta Italia — e spesso anche celebrità, come Fedez, Emis Killa e Lazza. Oggi l’azienda fattura oltre 40 milioni di euro l’anno, con picchi giornalieri da capogiro. Nonostante il successo, Ruzza non dimentica le sue origini: spesso denuncia le truffe legate ai falsi di lusso, mostra la distruzione di orologi contraffatti nei suoi video e racconta apertamente il percorso difficile che lo ha portato fin qui. Al suo fianco, da oltre 27 anni, c’è la compagna Marta Ippo, oggi sua moglie e madre dei suoi figli. Insieme rappresentano una delle coppie simbolo dell’ascesa dal basso, emblema di una nuova generazione di imprenditori che unisce autenticità, storytelling e senso del business. Ruzza Orologi non è solo una boutique del lusso: è una vetrina digitale, un fenomeno social e, per molti, l’incarnazione moderna del self-made man italiano.

LINK SITO WEB: https://ruzzaorologi.com

LINK SOCIAL: https://www.instagram.com/ruzzaorologi

ROBERTO VERDE - Goldfingers Orologi

Roberto Verde è un imprenditore italiano attivo nel settore dell’alta orologeria e fondatore di Goldfingers Orologi, realtà con sede nel cuore di Verona. La sua esperienza nasce da una passione per gli orologi coltivata per oltre quindici anni, trasformata nel tempo in un’attività professionale dedicata alla compravendita, alla selezione e alla consulenza nel mondo dei luxury watches. Le origini di Goldfingers risalgono al 2007, mentre è il 2011 l’anno indicato da Verde come inizio del suo percorso professionale nell’alta orologeria.

Nel corso degli anni, Goldfingers ha sviluppato un’attività focalizzata sulla vendita e sull’acquisto di orologi di lusso nuovi, vintage e di secondo polso, proponendo una selezione di importanti marchi dell’orologeria internazionale. Al centro della filosofia di Verde c’è soprattutto il rapporto diretto con il cliente: la consulenza personale rappresenta infatti uno degli elementi caratterizzanti dell’attività, con l’obiettivo di individuare il segnatempo più coerente con esigenze, preferenze e budget di ogni persona.

Questa impostazione è stata portata anche nel mondo digitale e sui social network, attraverso contenuti e format pensati per rendere l’orologeria più accessibile e comprensibile. Tra questi figura “Dimmi il tuo budget”, un format dedicato a chi desidera orientarsi tra modelli, marchi e fasce di prezzo, imparando a valutare un orologio con maggiore consapevolezza.

Parallelamente allo showroom di Verona, Goldfingers ha ampliato i propri servizi attraverso strumenti digitali dedicati alla valutazione degli orologi, alla compravendita e alla consulenza a distanza. L’attività offre inoltre la possibilità di richiedere soluzioni di finanziamento per l’acquisto, affiancando così alla presenza fisica una dimensione sempre più orientata ai servizi online.

Nel suo percorso professionale, Verde ha posto particolare attenzione a valori come fiducia, autenticità e trasparenza, aspetti centrali soprattutto nel mercato degli orologi di secondo polso. La sua visione rimane strettamente legata alla cultura del collezionismo e alla passione per il prodotto: un orologio può mantenere o aumentare il proprio valore nel tempo, ma secondo Verde dovrebbe essere considerato innanzitutto un oggetto da vivere e apprezzare, prima ancora che un possibile investimento.

È proprio l’incontro tra conoscenza del prodotto, consulenza personalizzata e attenzione al rapporto umano ad aver caratterizzato nel tempo il percorso di Roberto Verde e di Goldfingers Orologi, contribuendo a costruire la loro presenza nel panorama italiano dell’alta orologeria.

LINK SITO WEB: https://goldfingersorologi.it

LINK SOCIAL: https://www.instagram.com/robertoverdeofficial

TIMELESS LUXURY BOUTIQUE

Timeless Luxury Boutique: passione, esperienza e tradizione nel cuore di Gallarate.

Nel cuore di Gallarate, nel 2025 prende vita Timeless Luxury Boutique, una realtà giovane che si affaccia sul mercato dell’orologeria di alta gamma con un’identità già ben definita. Alla base del progetto c’è una storia familiare costruita su esperienza, passione e capacità di guardare avanti, trasformando una lunga dedizione al mondo degli orologi in una concreta opportunità imprenditoriale.

A guidare il progetto è Salvo, fondatore e figura centrale dell’attività. Imprenditore con una lunga esperienza alle spalle, in passato attivo nel settore immobiliare ed edilizio, decide di intraprendere un nuovo percorso in seguito al forte rallentamento che ha interessato il mercato tra il 2008 e il 2011. È proprio in quel periodo che la passione per gli orologi, coltivata da tempo, comincia a diventare qualcosa di più: una possibile nuova strada professionale.

Negli anni Salvo approfondisce sempre più la propria conoscenza del settore, sviluppando una competenza specifica su referenze, modelli, marchi e andamento del mercato. Una preparazione costruita direttamente sul campo, che oggi rappresenta uno degli elementi distintivi di Timeless Luxury Boutique.

La nascita dell’azienda, però, è legata anche una vicenda personale caratterizzata da importanti difficoltà.

Nel corso della sua vita, Salvo ha affrontato momenti particolarmente complessi, tra cui un ictus e un tumore al cervello che lo hanno costretto sulla sedia a rotelle. Nonostante le difficoltà, ha scelto di non fermarsi e di continuare a lavorare al proprio progetto, mantenendo un ruolo attivo e determinante nella crescita dell’attività.

Nel 2022 il progetto prende una forma più concreta grazie alla collaborazione con la figlia Evelina, dando così inizio al percorso che porterà alla successiva apertura di Timeless Luxury Boutique.

Evelina, oggi socia di maggioranza con una partecipazione dell’80%, ha accompagnato il padre fin dalle prime fasi, fino a scegliere di dedicarsi completamente all’impresa di famiglia. Il suo ruolo è diventato progressivamente centrale sia nella gestione quotidiana sia nello sviluppo della boutique, portando una prospettiva più contemporanea e orientata alla crescita, in equilibrio con l’esperienza maturata da Salvo.

L’attività è focalizzata sulla compravendita di orologi di lusso moderni e vintage, con particolare attenzione ad alcuni dei marchi più prestigiosi e riconoscibili del settore, tra cui Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Omega, Cartier, TAG Heuer ed Eberhard & Co.

Già durante il primo anno di attività, Timeless Luxury Boutique raggiunge un fatturato di 751.000 euro, un risultato significativo che testimonia la presenza di una domanda concreta e la capacità dell’azienda di ritagliarsi rapidamente uno spazio all’interno del mercato.

Il percorso della boutique, tuttavia, non è stato privo di ostacoli. L’attività ha dovuto affrontare anche un furto, un episodio particolarmente difficile per una realtà che opera nel settore dell’orologeria di lusso. Anche in questa circostanza, però, la famiglia ha scelto di reagire con determinazione, tornando rapidamente al lavoro e continuando a investire nel proprio progetto, senza lasciare che l’accaduto compromettesse la crescita dell’azienda.

La volontà di ripartire e guardare avanti si è tradotta anche in un importante intervento sulla sede. Solo due mesi fa, infatti, la boutique è stata completamente rinnovata, con un restyling integrale degli ambienti e l’introduzione di arredi prestigiosi, pensati per valorizzare ulteriormente l’esperienza dei clienti e creare un ambiente all’altezza degli orologi proposti. Il nuovo spazio rappresenta così non solo un rinnovamento estetico, ma anche un ulteriore passo nella crescita e nel consolidamento del brand.

Attualmente, la quota principale del giro d’affari è rappresentata dagli orologi moderni, caratterizzati da una maggiore liquidità e da una domanda particolarmente immediata. Allo stesso tempo, l’azienda guarda con interesse al segmento vintage, considerandolo una delle aree con maggiori prospettive di crescita nel medio-lungo periodo.

La strategia per il futuro si basa infatti su una doppia prospettiva: da un lato, l’aspettativa di una crescita globale del comparto dell’orologeria di lusso; dall’altro, la convinzione che gli orologi vintage possano vivere una nuova fase di valorizzazione, tornando a conquistare un ruolo sempre più importante tra collezionisti e appassionati.

In un settore competitivo, dove gusti, quotazioni e tendenze cambiano rapidamente, Timeless Luxury Boutique punta su una combinazione precisa di conoscenza, passione e capacità di adattamento. L’obiettivo è seguire l’evoluzione del mercato senza perdere il legame con quei valori di autenticità e tradizione che da sempre caratterizzano l’alta orologeria.

La storia di Timeless Luxury Boutique è, soprattutto, la storia di un progetto familiare nato dalla capacità di trasformare una passione in un’impresa. Una storia fatta di esperienza, sacrifici e capacità di rialzarsi anche nei momenti più difficili. Dal percorso personale di Salvo alle sfide affrontate dalla boutique, fino al recente rinnovamento degli spazi, ogni passaggio racconta la volontà di continuare a crescere e investire nel futuro.

Oggi Timeless Luxury Boutique guarda avanti con una sede completamente rinnovata, una proposta sempre più ampia e una visione che unisce l’esperienza maturata negli anni a un approccio moderno e dinamico. Un progetto familiare che continua a crescere, con l’obiettivo di affermarsi sempre di più nel panorama dell’orologeria di lusso.

LINK SITO WEB: https://tlbluxury.com

LINK SOCIAL: https://www.instagram.com/timelessluxuryboutiquesrl