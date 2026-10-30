Consulte studentesche convocate al MIM. Valditara: “Continuiamo il confronto con chi rappresenta gli studenti. Istituito tavolo tecnico sui giovani”

“Continuando con il costante percorso di ascolto, ho convocato al MIM per la prossima settimana le Consulte studentesche, organismi elettivi che rappresentano democraticamente tutti gli studenti, per un confronto sulle istanze del mondo giovanile. Abbiamo inoltre istituito presso il Ministero un Tavolo tecnico sulle problematiche giovanili costituito da personalità di alto profilo scientifico”. Così in una nota il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.