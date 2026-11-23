“La scuola italiana deve continuare a essere un ascensore sociale, superando le disuguaglianze e valorizzando il merito. La dispersione scolastica è scesa sotto il 9%, obiettivo europeo fissato per il 2030, ma dobbiamo puntare ad azzerarla: nessuno studente deve essere lasciato indietro. Il Governo ha investito 23 miliardi di euro nella scuola e realizzato 206mila assunzioni nel personale scolastico. I rinnovi contrattuali hanno portato aumenti degli stipendi pari a 400 euro lordi. Abbiamo inoltre potenziato l’orientamento, affinché studenti e famiglie possano scegliere con maggiore consapevolezza, e anche sostenuto il rilancio delle discipline STEM. La formazione deve accompagnare le trasformazioni della società, preparando i giovani ad affrontarle con competenza e spirito critico. Digitalizzazione e intelligenza artificiale impongono di ripensare anche il modo di fare scuola, aggiornando metodi e strumenti didattici. L’innovazione deve tradursi in opportunità di apprendimento più ampie e accessibili, mantenendo al centro la crescita degli studenti e il ruolo educativo dei docenti”.

Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati in Commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama, intervenuta nel corso del Cnpr forum “Cara scuola, come stai?”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

Fornire competenze ai giovani è la priorità per Irene Manzi, deputata del Partito Democratico in Commissione Cultura a Montecitorio: “La scuola è un importante ascensore sociale ma purtroppo in alcune parti del nostro territorio si registrano divari significativi che incidono sulle opportunità educative dei più giovani. I titoli di studio dei genitori rischiano di condizionare il futuro scolastico dei figli. Su questo occorrono iniziative mirate e necessarie a cambiare le cose. Respingiamo una visione solo professionalizzante della scuola legata ad una formazione legata al singolo momento o alla singola fase produttiva. Bisogna fornire ai giovani forti competenze trasversali che possano consentire loro di affrontare i cambiamenti continui legati all’impiego delle nuove tecnologie e dell’IA. Il nostro sistema di istruzione è importante, qualificato e capace di offrire strumenti importanti di istruzione e educazione. Tutto può essere migliorato puntando su una didattica partecipata e non solo trasmissiva che consenta di cogliere gli stimoli migliori e di offrire le competenze trasversali. Partiamo da una base valida per perseguire questi obiettivi”.

Combattere le diseguaglianze è la parola chiave per Rosaria Tassinari, parlamentare di Forza Italia in Commissione Cultura della Camera: “Eliminare i divari che non consentono a tutti gli studenti di avere le stesse opportunità deve essere l’obiettivo fondamentale di ogni azione politica. In quest’ottica l’impegno del governo è continuo e costante. In ambito scolastico e universitario sono stati aumentati i fondi per le borse di studio in maniera consistente per favorire gli studenti capaci e meritevoli; grazie ai fondi del Pnrr sono stati realizzati oltre 33mila nuovi alloggi universitari negli ultimi tre anni un numero importante che darà respiro ai giovani che intendono frequentare gli atenei per loro più congeniali indipendentemente dal luogo in cui sono nati. La necessità di mirare la preparazione scolastica alle necessità delle aziende è un elemento imprescindibile. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto, sugli its che danno la possibilità di specializzarsi nei settori dove c’è richiesta di personale in modo da poter consentire ai giovani di trovare subito soluzioni lavorative. La scuola italiana è un vanto ma dobbiamo evolvere per seguire i continui cambiamenti del mercato del lavoro”.

Critico Gaetano Amato, esponente del Movimento 5 stelle in Commissione Cultura a Montecitorio: “Il rapporto appena pubblicato da Svimez ci dice che dal meridione parte circa il 54% dei laureati. Su 650mila nuove occupazioni al Sud solo 70mila riguardano gli under 35. C’è una spesa per la formazione in Italia di 3 miliardi l’anno buona parte dei quali finiscono al Nord o sono finalizzati all’estero generando un gap negativo per il Mezzogiorno. Un grande handicap che pagano soprattutto le famiglie meno abbienti che trovano difficoltà a garantire un futuro ai figli. Questo governo ha fatto flop con gli istituti tecnici e ora sta facendo marcia indietro. La scuola italiana è sempre stata di formazione umanistica e generale e non specialistica come adesso. Per cui bisogna riazzerare tutto e ripartire daccapo. Camilleri diceva che l’80% della popolazione è fatta di analfabeti funzionali e l’uso dei social e delle nuove tecnologie comporta che le persone non riescono più ad andare a fondo nella comprensione di quello che leggono limitandosi alla prima impressione, che spesso è del tutto fuorviante”.

Nel corso dei lavori, moderati da Anna Maria Belforte, il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Pasqua Borracci, commercialista e revisore legale dell’Odcec di Bari: “La scuola italiana resta un ascensore sociale, ma deve garantire a ogni ragazzo la possibilità di costruire il proprio futuro, indipendentemente dalla famiglia e dal territorio di origine. Gli indicatori mostrano quanto le condizioni di partenza incidano ancora sugli esiti e sulle opportunità educative. L’Istat richiama inoltre il divario tra le competenze acquisite e quelle richieste dal mercato del lavoro: una sfida che impone di interrogarsi sull’efficacia dei percorsi formativi. Occorre rafforzare il dialogo tra scuola, università, imprese e professioni, senza rinunciare alla cultura generale e allo spirito critico. Orientamento, aggiornamento della didattica e competenze digitali sono strumenti essenziali per accompagnare i cambiamenti dell’economia e offrire ai giovani scelte consapevoli e prospettive concrete”.

Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni, consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili: “La scuola deve svolgere la sua funzione costituzionale di ascensore sociale, garantendo a tutti l’accesso all’istruzione. Restano però divari territoriali e una dispersione che riguarda sia chi abbandona gli studi sia chi li conclude senza competenze di base adeguate. A pagarne il prezzo sono soprattutto i giovani delle famiglie più fragili. Servono maggiori risorse e attività extrascolastiche per correggere queste diseguaglianze. La formazione culturale della scuola italiana è un patrimonio da valorizzare, affiancandole strumenti efficaci per l’accesso al lavoro. Alla domanda di tecnici specializzati occorre rispondere con un orientamento precoce e continuo, che aiuti i ragazzi a conoscere le opportunità professionali e a scegliere percorsi coerenti con le capacità, aspirazioni e con le trasformazioni dell’economia”.

https://youtu.be/NBUPmVQncYM