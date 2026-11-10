Cliniche odontoiatriche chiuse e cure interrotte, per CIQO qualità e solidità economica tutelano i pazienti

Le nuove notizie sulle chiusure di cliniche odontoiatriche in Italia riportano l’attenzione sull’importanza della continuità delle cure. Dopo il caso Dottor D, segnalato nei mesi scorsi dalle associazioni dei consumatori, il 2 novembre alcune testate hanno riferito di episodi che riguardano Sanident a Napoli, Visodent in Sicilia, New Dental a Imperia, Dental Hospice a Brescia e Doctor Dent a Mestre. A Napoli si parla di circa 150 pazienti di Sanident che sarebbero rimasti senza assistenza e alcuni continuerebbero a pagare le rate dei finanziamenti per prestazioni incompiute. Le segnalazioni richiamano la necessità di valutare, accanto alla qualità clinica, alla competenza del professionista e alla sicurezza delle prestazioni, anche la solidità economica e organizzativa della struttura alla quale il paziente affida il proprio percorso di cura. A sottolinearlo è CIQO, Consorzio Italiano Qualità Odontoiatrica, che ribadisce il legame tra continuità assistenziale e sostenibilità degli studi. Trattamenti interrotti, appuntamenti cancellati e difficoltà nel reperire informazioni possono lasciare i pazienti con percorsi terapeutici aperti e impegni economici ancora in corso. Sono vicende che, secondo CIQO, invitano tutto il settore a interrogarsi sul significato della qualità in odontoiatria.

«Quando un paziente entra in uno studio dentistico affida al professionista qualcosa che va ben oltre una singola prestazione. Affida un percorso di cura che può durare mesi e, nei trattamenti più complessi, anche anni. La continuità dello studio diventa quindi parte integrante della responsabilità verso quella persona», afferma Federico Tirone, Segretario di CIQO. «Per questo siamo convinti che la qualità clinica debba procedere insieme alla qualità organizzativa, manageriale ed economica. Uno studio può disporre delle migliori tecnologie e di professionisti preparati, ma deve anche possedere una struttura capace di sostenere nel tempo gli impegni assunti verso i pazienti».

CIQO nasce proprio attorno a questa concezione estesa della qualità, il Consorzio riunisce studi odontoiatrici autonomi e già consolidati nei rispettivi territori, guidati direttamente da medici odontoiatri e accomunati da criteri clinici, etici, organizzativi e gestionali condivisi. Il fatturato complessivo delle realtà aderenti supera i 60 milioni di euro annui, un dato che esprime la dimensione raggiunta dal network e, soprattutto, la consistenza economica delle strutture che ne fanno parte. L’attenzione alla sostenibilità economica rappresenta uno degli elementi del modello CIQO, gli studi aderenti sono realtà con volumi di attività importanti, organizzazioni strutturate e con sistemi di controllo economico-finanziario. I bilanci vengono sottoposti a revisione, così da affiancare alla valutazione della qualità clinica una lettura costante della solidità e della sostenibilità dell’attività. L’obiettivo è intercettare eventuali criticità prima che possano incidere sulla continuità assistenziale e, di conseguenza, sui pazienti.

«Il bilancio di uno studio odontoiatrico potrebbe sembrare un argomento distante dalla salute del paziente. In realtà le due dimensioni sono strettamente collegate», prosegue Tirone. «Una struttura economicamente sana riesce a investire nelle persone, nella formazione, nelle tecnologie, nei materiali e nell’organizzazione. Riesce soprattutto a programmare la propria attività nel lungo periodo. Per noi controllare questi aspetti significa fare prevenzione anche sul piano gestionale. La tutela del paziente comincia molto prima della poltrona odontoiatrica».

I casi più recenti riportano inoltre l’attenzione sull’evoluzione avvenuta negli ultimi anni nel mercato odontoiatrico italiano. L’ingresso di catene, grandi marchi e modelli fondati su elevate economie di scala ha ampliato l’offerta e modificato le abitudini dei pazienti ma allo stesso tempo, la crescente pressione sul prezzo e una comunicazione commerciale sempre più aggressiva hanno reso più difficile valutare cosa si trovi realmente dietro un preventivo particolarmente conveniente. Secondo CIQO, il prezzo resta una componente legittima della scelta, mentre la sua centralità assoluta rischia di nascondere elementi decisivi. Una terapia odontoiatrica comprende professionalità, materiali, laboratori, personale qualificato, tecnologie, aggiornamento, sicurezza, tempi clinici e capacità organizzativa. La compressione continua di queste voci può incidere sulla sostenibilità complessiva del modello.

«L’odontoiatria ha certamente un costo e il settore deve lavorare per renderla accessibile al maggior numero possibile di persone. Accessibilità e corsa al ribasso rappresentano però due concetti molto diversi», osserva Tirone. «Quando il prezzo diventa il principale argomento commerciale, il paziente dovrebbe chiedersi quale organizzazione sostenga quella proposta, chi garantisca la continuità delle cure, quale sia la storia dello studio, chi risponda personalmente del trattamento e quale solidità abbia la struttura. Sono domande che acquistano ancora più valore quando si sottoscrivono piani terapeutici importanti o finanziamenti pluriennali».

Il modello consortile scelto da CIQO punta proprio a mantenere riconoscibile la responsabilità professionale. Ogni studio conserva il proprio nome, la propria storia e la propria autonomia, mentre il medico rimane direttamente identificabile nella relazione con il paziente. L’appartenenza al Consorzio aggiunge una rete di criteri condivisi, protocolli, confronto professionale e strumenti di verifica. La solidità economica assume così lo stesso significato della reputazione, della preparazione clinica e della qualità organizzativa. Un paziente che avvia una riabilitazione complessa deve poter ragionevolmente contare sulla presenza dello studio durante tutto il percorso terapeutico. CIQO considera questa continuità una responsabilità professionale precisa e la inserisce tra gli elementi da valutare nella selezione e nel monitoraggio delle realtà aderenti.

«Quanto sta accadendo deve spingere tutto il comparto a una riflessione seria», conclude il Segretario Tirone. «Dietro ogni trattamento interrotto c’è una persona che può trovarsi con un problema sanitario aperto, un investimento economico già sostenuto e la necessità di individuare rapidamente un altro professionista. La reputazione dell’odontoiatria si costruisce anche evitando che il paziente venga esposto a situazioni di questo tipo. CIQO nasce per creare una rete di studi forti dal punto di vista clinico, professionale ed economico, perché queste tre dimensioni oggi devono essere considerate insieme. La qualità richiede competenza, responsabilità e continuità. Ed è proprio sulla continuità che si misura, nel tempo, la fiducia che un paziente ripone nel proprio dentista».

Per CIQO le vicende rappresentano un’occasione per rafforzare una cultura della scelta consapevole. Valutare uno studio odontoiatrico significa guardare alla competenza del medico, alla trasparenza del piano terapeutico, alla qualità dei materiali e delle tecnologie, alla reputazione costruita nel territorio e alla capacità della struttura di mantenere gli impegni assunti e la sostenibilità economica entra a pieno titolo tra questi indicatori, perché una cura di qualità deve essere progettata bene, eseguita bene e accompagnare il paziente fino alla sua conclusione.https://www.ciqo.it/