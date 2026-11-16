Carta e cartone, la campagna di Ama Comieco e Roma Capitale

Carta e cartone non sono semplicemente materiali da gettare, ma risorse che, attraverso una corretta raccolta differenziata, possono tornare a nuova vita. È questo il messaggio della campagna promossa da AMA, Comieco e Roma Capitale per ricordare ai cittadini le regole per conferire correttamente i rifiuti cellulosici e valorizzarne le possibilità di recupero.

La comunicazione ha raggiunto tutta la città attraverso diversi canali: affissioni nelle stazioni della metropolitana, pensiline degli autobus, centri commerciali, network radiofonici e spazi social. Un’azione di sensibilizzazione che punta a ricordare come anche piccoli gesti quotidiani possano contribuire concretamente all’economia circolare. Ma cosa va effettivamente conferito nel cassonetto o nel bidoncino blu? La raccolta comprende tutti gli imballaggi in carta e cartone, dalle scatole agli scatoloni, fino alle confezioni per alimenti e per altre merci, compresi gli imballaggi degli acquisti online. Si possono inoltre conferire giornali, riviste, quaderni, fogli e brick, come quelli del latte e dei succhi di frutta. Prima del conferimento, gli imballaggi devono essere ridotti di volume e inseriti direttamente nel contenitore, senza utilizzare sacchetti di plastica o bioplastica, che vanno invece smaltiti nell’apposito circuito. Attenzione anche ai materiali che non possono essere riciclati insieme alla carta: contenitori con residui di cibo, pannolini e altri prodotti igienici, carta oleata per uso alimentare e carta da forno.

Ama (Il Tempo)

Tra le novità figura quella relativa agli scontrini. Fino a oggi considerati non riciclabili, potranno invece essere recuperati se realizzati con speciali carte termiche, già adottate da alcune catene commerciali.

La carta è tra i materiali più riciclati nel nostro Paese e le fibre di cellulosa possono essere recuperate più volte. Un processo che permette di ridurre lo spreco di risorse, tutelare l’ambiente e produrre anche benefici economici. Una volta raccolti, carta e cartone vengono portati negli impianti di riciclo, dove sono sottoposti alle operazioni necessarie per eliminare le impurità. Successivamente vengono pressati in balle e trasferiti alle cartiere, dove vengono trasformati in nuova materia prima destinata a rientrare nel ciclo produttivo.

Ama (Il Tempo)

“Una collaborazione che rinnoviamo con convinzione, perché informare i cittadini e diffondere le corrette modalità di conferimento è fondamentale per migliorare la qualità della raccolta e valorizzare materiali che possono avere una seconda vita – dichiara il Presidente di AMA Bruno Manzi –. Carta e cartone fanno parte della nostra quotidianità, nelle case come nei luoghi di lavoro, e rappresentano una risorsa da recuperare, non un semplice rifiuto. Nel solo 2025 sono state oltre 260mila tonnellate di materiali cellulosici. Perché l’economia circolare possa funzionare davvero è importante il contributo di tutti, a partire dai comportamenti corretti nella raccolta differenziata”.