Spagna, scontro fra due treni provoca strage. Interrotta la campagna elettorale

A Toledo

È salito a 39 morti e oltre 150 feriti il bilancio del drammatico incidente ferroviario avvenuto nella mattina di oggi, 28 ottobre, sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia nei pressi di Toledo, in Spagna. Secondo quanto riferito dal servizio di emergenza della regione di Castilla-La Mancha e dalle autorità locali, tra i feriti si contano 5 persone in condizioni molto gravi, 24 gravi e 123 con lesioni di varia entità. Le prime ricostruzioni sulla dinamica indicano che il treno Ave Renfe avrebbe tamponato il convoglio di Iryo, provocando il deragliamento delle carrozze, ma potrebbe anche esserci un errore umano. Lo scontro segue di poco il tragico precedente dello scorso 18 gennaio, quando un altro incidente tra treni ad alta velocità nei pressi di Adamuz, in Andalusia, aveva provocato 46 morti e oltre 120 feriti.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso via X il proprio dolore dichiarando: “Costernato per il grave incidente ferroviario a Toledo. Rimango in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, e con il presidente di Castilla-La Mancha, Garcia Page. I servizi di emergenza stanno lavorando sul campo per assistere le persone colpite e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni coinvolte. Il mio affetto, solidarietà e sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie”.

A seguito della tragedia, i partiti spagnoli hanno immediatamente sospeso le proprie iniziative per la campagna elettorale in vista delle elezioni del 29 novembre. Il premier Sanchez ha annullato i propri impegni, mentre il ministro dei Trasporti Oscar Puente si è messo in viaggio verso Toledo. Il Partito Popolare ha comunicato che “L’intero programma in tutto il Paese e’ annullato a seguito del tragico incidente ferroviario di Toledo, in attesa di ulteriori informazioni”. Allo stesso modo, anche il Frente Amplio e i ministri della coalizione Sumar, Ernest Urtasun e Sira Rego, hanno annullato le loro apparizioni pubbliche ed eventi in programma.

Dall’Italia è giunto il messaggio del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha scritto su X: “Seguo con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti. Il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti, al Re Felipe VI, al Governo e a tutto il popolo spagnolo, cui esprimo la mia vicinanza in questo terribile momento di dolore”.