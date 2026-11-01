Elezioni Israele, la Commissione elettorale blinda il voto: “Svolte correttamente”. Ma si indaga

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Il presidente Sohlberg, con i vertici dello Shin Bet e la procuratrice generale, assicura che il voto è stato regolare e che l’indagine sui presunti fondi esteri non può ribaltare i risultati

In un videomessaggio diffuso insieme al capo dello Shin Bet, David Zini, il presidente della Commissione elettorale centrale di Israele, Noam Sohlberg, ribadisce che le elezioni nazionali della scorsa settimana si sono svolte “correttamente” e che la maggior parte delle accuse di interferenze elettorali sono false. Sohlberg, che appare nel video con Zini, il direttore ad interim della Cec Dean Livne e il procuratore generale Gali Baharav-Miara, dichiara che “le elezioni per la 26esima Knesset si sono svolte correttamente” e i risultati “riflettono la volontà degli elettori”. Il presidente afferma che le sue osservazioni riflettono la posizione sua, di Zini e di Baharav-Miara.

“Negli ultimi giorni sono stati pubblicati molti articoli sull’indagine in corso dello Shin Bet. La maggior parte di questi articoli sono inesatti”, afferma Sohlberg, riferendosi alle diffuse accuse secondo cui il Qatar o la Turchia avrebbero pagato per influenzare il voto arabo alle elezioni. L’indagine è “in questa fase, per sua stessa natura, non è possibile rivelarne i dettagli”, afferma. Sohlberg afferma che di recente sono emersi “seri sospetti” che richiedono un’indagine sui finanziamenti provenienti da fonti straniere destinati a influenzare le elezioni, e aggiunge che lo Shin Bet sta indagando.

“I sospetti restano tali. Per contestare i risultati elettorali servono prove concrete”, aggiunge. “Li indagheremo a fondo e scopriremo la verità”. Tuttavia, osserva, “l’affermazione secondo cui le prove attualmente a nostra disposizione potrebbero ribaltare completamente i risultati elettorali è errata. Martedì scorso i cittadini israeliani si sono recati alle urne in numero record. Hanno espresso le loro opinioni e queste opinioni saranno rispettate”. Sohlberg conclude che, anche se i sospetti dovessero essere confermati, “ciò non minerebbe l’integrità del processo elettorale né i risultati delle elezioni nel loro complesso”.