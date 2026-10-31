Brasile, Bolsonaro rivela i retroscena della partenza e accusa: “Partito perché perseguitato”

caos brasile

L’ex candidato si dice pronto a ricandidarsi prima del 2030

L’ex-candidato di destra alle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro, che ha lasciato il Paese dopo la sua sconfitta, ha giustificato venerdì la sua fuga parlando di una “persecuzione” di cui sostiene di essere vittima. “La persecuzione è iniziata ancora prima di quanto immaginassi”, ha dichiarato il senatore durante una diretta su Instagram, in cui è tornato sulla sua decisione di fuggire dal Brasile verso gli Stati Uniti, passando per l’Argentina e l’Ecuador. Nel video, Bolsonaro racconta che lunedì, dopo aver fatto visita a suo padre - l’ex presidente Jair Bolsonaro, attualmente agli arresti domiciliari - la polizia lo ha informato del ritiro dei suoi passaporti, nell’ambito di un’indagine su presunte attività di riciclaggio di denaro.

“Con gli occhi pieni di lacrime, mi ha detto: ‘Sai già dove vogliono arrivare con questo, vero?’”, ha confidato. “Gli ho risposto: ‘Papà, lo so già. Ora so cosa devo fare’”, ha aggiunto. Bolsonaro jr non ha fornito dettagli sulle modalità della sua partenza dal paese, ma ha assicurato di aver preso la decisione insieme alla moglie “all’insaputa di tutti”, chiedendo inoltre di non “puntare il dito contro nessuno”. “Non sono scappato dal Brasile, sono partito per il Brasile”, ha dichiarato il candidato sconfitto, che non ha riconosciuto l’esito del ballottaggio e ha gridato alla frode elettorale nonostante le smentite arrivate sia dal suo stesso schieramento che dalla magistratura.

Nel video, ha paragonato le presunte irregolarità del voto a dei “gol di mano” non annullati dal Var, senza però portare alcuna prova a sostegno delle sue accuse. Ha previsto che l’economia del Brasile sarebbe “andata in bancarotta” sotto Lula e si è dichiarato pronto a candidarsi nuovamente alla presidenza. “Non parlo del 2030, parlo di prima”, ha affermato, riferendosi alla data prevista per le prossime elezioni presidenziali.