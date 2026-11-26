L'incontro

Secondo appuntamento del ciclo di conferenze de Il Tempo. Al convegno «Intelligenza Artificiale e modelli istituzionali» un dibattito a più voci sulla sorte delle nostre democrazie

I sistemi istituzionali così come li abbiamo conosciuti resisteranno alla prova dell’Intelligenza Artificiale? Un quesito complesso e dai mille risvolti che ha fatto da punto di partenza del secondo appuntamento del ciclo di conferenze organizzato da Il Tempo sul tema dell’IA, dal titolo «Intelligenza Artificiale e modelli istituzionali». Un momento di riflessione e dibattito a più voci, a cui hanno partecipato Luigi Di Gregorio (professore di Scienza Politica e Comunicazione Politica presso l’Università della Tuscia), Patrick Facciolo (analista della comunicazione), Alberto Mingardi (direttore Istituto Bruno Leoni e Professore di Storia delle dottrine politiche presso la LUISS di Roma), Andrea Venanzoni (professore di Diritto costituzionale e Diritto delle tecnologie dell’informazione presso Roma Tre) e Simone Zuccarelli (esperto di relazioni transatlantiche e Fondazione Trad+).

Luigi Di gregorio

Comunicazione politica, ruolo dell’uomo e IA: questi i tre capisaldi attorno al quale ha costruito il suo intervento Luigi Di Gregorio. Tre elementi fatalmente connessi tra loro, la cui azione deve in qualche modo equilibrarsi: «L’IA certamente può essere preziosa a livello istituzionale, ma il tempo che fa recuperare va investito in relazioni umane», ha esordito. Perché spesso la lentezza decisoria «è dovuta alla componente umana», e «spersonalizzare del tutto il lavoro delle istituzioni rischia di minare una reputazione già compromessa». Un esempio? La comunicazione dei politici. «I politici si avvalgono dell’IA in modo non consapevole. «Il passaparola» resta lo strumento «più potente a disposizione - ha detto - come le campagne elettorali di Obama hanno dimostrato: un perfetto mix tra uso della tecnologia e fattore umano». Diversamente, «l’assenza della componente umana risulta controproducente al massimo grado». Per questo l’IA andrebbe utilizzata con altri criteri, come supporto nel rapporto con elettori e cittadini, «targettizando al massimo l’obiettivo della comunicazione» ma allo stesso tempo, ha concluso Di Gregorio, «mettendo in risalto il fattore umano. Perché la politica è fatta soprattutto di sensazioni e sentimenti».

Patrick Facciolo

L’IA come l’invenzione dei caratteri mobili di Gutenberg: è ormai un fatto, anche se qualcuno prova a fermarla. E «ai fatti non puoi fare la guerra». Patrick Facciolo si concentra sulle conseguenze dell’IA più che sulla sua ormai irreversibile affermazione nel mondo. Tutto sta in come la si utilizza: «La politica ad esempio - ha spiegato - ne utilizza il lavoro così come viene, senza adattarlo alle circostanze». In questo modo però, prosegue, «manca il supporto del “coprpo”, dell’asset fisico, che sono indicatori di credibilità fondamentali». La soluzione è usare l’IA alla stregua di una «scrittura assistita», che poi però «va adattata al mondo reale, altrimenti diventa un problema». Già ma come? La riposta di Facciolo è chiara: «L’IA risponde bene solo se gli si pone la domanda giusta. Ed è quello che tutti, politici in testa, dovrebbero imparare a fare». Aggiungendoci del proprio: «La macchina senza un “corpo” porta alla standardizzazione e ad una diminuzione di credibilità. Perché in politica conta più quello che incarni che quello che dici».

Simone zuccarelli

«Veniamo dall’ubriacatura della fine della Storia, dalla convinzione che la liberaldemocrazia sia un sistema politico eterno. Non è così. Quindi più che chiedersi cosa rappresenti oggi l’IA per la nostra società, dobbiamo chiederci in quali condizioni la nostra società si presenta davanti a tale sfida». Simone Zuccarelli ribalta la prospettiva: piuttosto che chiedersi quali siano i difetti della tecnologia, sarebbe necessario chiedersi «quali sono i vizi del nostro sistema», una domanda che «da Platone ad Aristotele» tutte le civiltà si sono poste, «tranne la nostra». Perché «ogni forma di governo ha un ciclo di vita, e anche quella attuale. Invece noi tendiamo a fare dell’IA il capro espiatorio per ogni problema, dandogli colpe che non ha». Gli esempi, per Zuccarelli sono molti. «Ad esempio si attribuisce all’IA l’appiattimento della ricerca universitaria, come se non fosse da quarant’anni in crisi». O, ancora, la convinzione che «L’IA stravolgerà il mercato del lavoro: era già mutato, e da prima del suo avvento». La soluzione però non è «iper nomare l’IA», ma creare «un capitale molto formato che possa utilizzarla al meglio in un futuro in cui la nostra forma di governo potrebbe anche essere diversa».

Andrea Venanzoni

Utilizzare l’IA per i processi decisionali è il vero tema da affrontare oggi. Da qui parte l’analisi di Andrea Venanzoni, che segna la differenza tra IA come ausilio tecnologico e come attore decisionale. «Oggi siamo nell’epoca della grande indecisione, almeno qui i Italia. In certi contesti Usa, per fare un esempio, l’IA già prende decisioni cui l’essere umano non può non conformarsi. Non è più un mero ausilio tecnico». Diversa la situazione in Europa, dove «abbiamo un surplus di norme nate morte, come l’AI Act dell’Ue. La politica, convitato di pietra in questa storia, non ha ancora capito che questa è una sfida esistenziale, non materia per slogan elettorali». Ecco allora che, ha chiosato Venanzoni, i vari «modelli LLM se usati bene possono distruggere le dinamiche che portano alla non-decisione. E questa è una buona notizia».

Alberto Mingardi

Innovazione e paura del nuovo: una storia vecchia come l’uomo. «Nella storia, dall’invenzione della stampa in avanti», ha spiegato Alberto Mingardi, «c’è sempre stata opposizione alle nuove tecnologie. Il punto è che spesso le proteste sono arrivate da chi vedeva la propria rendita di posizione messa a rischio: non è un caso che oggi arrivi da un mondo di professioni che si reggono sul controllo delle credenziali: pordini, giornalismo e università, l’ultima grande corporazione». Lo si vede bene anche in quella che Mingardi ha chiamato «inversione dell’onere della prova»: mentre «al nuovo si chiede sempre di dimostrare di essere utile e innocuo», al vecchio «nessuno chiede mai nulla». Un «principio di precauzione» che applicato all’IA porta «a non considerare i rischi sulla mancata adozione di questa tecnologia. Il ritardo, in questo caso, può però avere un costo molto alto». Certo, ha concluso, «Non tutta la diffidenza è irragionevole. Ci sono casi in cui il nuovo crea problemi», ma «le civiltà che hanno prosperato hanno sempre lasciato spazio agli esperimenti, accettandone costi e fallimenti. Perché nel medio termine ciò determina il successo di una società o il suo fallimento».