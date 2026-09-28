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Regeni, arriva la sentenza di primo grado sui 007 egiziani: “Tre condannati, uno assolto”

di Redazione
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Nel tardo pomeriggio di oggi, 28 settembre, la famiglia di Giulio Regeni, assieme al legale Alessandra Ballerini, è entrata nell’aula di giustizia per la lettura della sentenza di primo grado sul caso del giovane ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016.

I giudici della Prima Corte di Assise diRoma, dopo una camera di consiglio durata oltre otto ore, hanno condannato tre 007 egiziani imputati nel processo. Ai colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif sono stati inflitti dieci anni di pena reclusiva, mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.

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