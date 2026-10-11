Papa Leone, quando si opera per il nodulo al polmone e i tempi di recupero. L’incognita del viaggio in America Latina

Intervento nei prossimi giorni al Gemelli, poi un recupero di circa una settimana. Papa Leone, cogliendo tutti di sorpresa, al termine dell’Angelus ha annunciato di avere scoperto, durante controlli medici, di avere un “nodulo circoscritto al polmone individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni”.

Subito dopo il portavoce Vaticano, Matteo Bruni, ha spiegato che l’intervento si svolgerà ”nei primi giorni della settimana" e che “il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana”. A quanto si è appreso da fonti vaticane l’intervento avverrà al Gemelli, il Policlinico definito da Giovanni Paolo II ‘il terzo Vaticano ‘che ha ospitato diversi Pontefici nella sua storia.

Il Pontefice dal 6 al 17 novembre prossimi ha in programma il viaggio in America Latina. E’ anche probabile che il fatto che l’intervento venga fatto in maniera così ravvicinata nasca dal desiderio del Pontefice di non rinunciare al viaggio. Al momento restano supposizioni. Durante l’Angelus, a ogni modo, il Papa ha ringraziato i fedeli in piazza San Pietro per “la vostra preghiera per la Visita pastorale che compirò in Perù”.

Tra i tanti messaggi di vicinanza e affetto per il Pontefice spicca quello di Giorgia Meloni: “Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell’Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto”, ha dichiarato la premier.