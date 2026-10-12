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Meteo, scatta l’ottobrata: anticiclone dominante su tutta Italia. Quanto durerà

Un passaggio instabile porta piogge su Nord-Est, Adriatico e Sud, poi un anticiclone riporta stabilità

di Angela Barbieri

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Seconda settimana di ottobre che si apre con un campo di alta pressione in espansione verso l’Europa occidentale e una saccatura che si muove tra Europa orientale e Balcani. Questo influenza in queste ore anche il Mediterraneo centrale portando in Italia un veloce passaggio instabile. Piogge e temporali sparsi nelle prossime ore su Nord-Est, settori adriatici e poi al Sud entro le prime ore di domani. Temperature in calo soprattutto sulle regioni meridionali nei prossimi giorni con valori anche 2-4 gradi sotto media. Nel frattempo ecco che un robusto anticiclone si espanderà tra Atlantico ed Europa interessando il Mediterraneo e portando una vera e propria ottobrata. Rialzo delle temperature con valori di poco al di sopra delle medie al Nord e su parte del Centro. Condizioni meteo che dovrebbero comunque restare piuttosto stabili almeno fino a Venerdì. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che con l’arrivo del prossimo weekend mostrano invece qualche segnale di cambiamento. Alta pressione che potrebbe cedere e spostare gradualmente i suoi massimi verso le latitudini più elevate. Da monitorare allo stesso tempo i movimenti di alcune piccole gocce fredde in giro per l’Europa.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino molti addensamenti sulla Pianura Padana con piogge sulla Romagna, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono previste particolari variazioni delle condizioni meteo al settentrione. Tra la serata e la notte tempo per lo più asciutto su tutti i settori con nuvolosità alternata a schiarite.

AL CENTRO Al mattino molte nubi sulle regioni centrali con anche locali pioviggini sulle Marche, maggiori schiarite sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità attiva sul versante adriatico con acquazzoni da isolati a sparsi, asciutto sul versante tirrenico con cieli soleggiati. In serata e nottata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni, con anche locali piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio locali piogge in arrivo su Sicilia e Calabria, migliora sulla Sardegna con schiarite. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con schiarite più diffuse, salvo residui fenomeni tra Calabria e Sicilia. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo salvo un lieve calo lungo i settori adriatici, massime in diminuzione al Centro-Nord ed in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, salvo qualche innocuo addensamento sui settori alpini. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature in transito su tutti i settori.

AL CENTRO Al mattino qualche innocuo addensamento sui settori costieri, sereno altrove. Al pomeriggio tempo soleggiato ovunque. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli per lo più sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni tra Puglia, Calabria meridionale e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio aperture attese su tutti i settori. In serata e in nottata tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità ovunque. Temperature minime e massime in diminuzione su tutta la penisola.

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Meteo

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